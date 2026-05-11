진주시, 중소기업 육성기금 지원 범위 확대…중동 피해 기업 등 대상

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중소기업 육성기금 100억 원 편성

최대 11억 원 지원 기업 회복 기대

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 중동 지역 정세 악화로 피해를 입은 수출·수입 기업을 위해 중소기업 육성기금 융자 지원 대상을 확대한다고 11일 밝혔다.

시는 지난달 9일부터 '중소기업 육성기금 융자 100억 원'을 긴급 편성해 접수해 온 가운데 오는 13일부터는 지원 범위를 중동 지역 직·간접 피해기업까지 넓혀 운영한다.

경남 진주시가 중동 지역 수출기업을 지원하기 위해 '중소기업 육성기금 융자 100억 원'을 긴급 편성해 지난달 9일부터 접수하고 있는 가운데 오는 13일부터 지원 대상을 확대한다. 사진은 진주시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.15.

이번 조치는 중동 지역의 정세 불안이 장기화하면서 고유가와 원자재 가격 상승, 물류비 증가 등으로 수출 여건의 불확실성이 커진 데 따른 것이다. 시는 기존의 중동 수출기업 중심 지원에서 한 걸음 더 나아가 실질적 피해 기업까지 포괄하겠다는 방침이다.

확대 대상은 중동 지역 수출 실적이 있는 기업은 물론, 비교 시점 대비 매출액이 20% 이상 감소한 기업, 부가율이 5% 이상 줄어든 기업, 직접 수입 실적이 총매출액의 20% 이상인 기업, 직접 수출 실적이 총매출액의 20% 이상인 기업 등이다.

중동 지역과 직접 거래하지 않더라도 원·부자재 가격 상승이나 매출 감소 등 간접 피해를 본 기업도 지원을 받을 수 있게 된다. 피해업체는 기존 융자 한도의 1.5배 범위에서 최대 11억 원까지 지원받을 수 있으며, 4년 거치 일시 상환 조건에 연 3.5%의 이자 차액 보전을 적용받는다.

신청 기업은 기존 구비서류에 더해 유형별 증빙서류를 추가로 제출해야 한다. 매출액 감소나 부가율 하락 기업은 부가세 예정·확정 신고서와 과세표준증명원 등을, 수출입 실적이 총매출액의 20% 이상인 기업은 실적 증명서와 신고필증을 내야 한다.

시 관계자는 "중동 사태 장기화로 직간접 피해를 겪는 기업이 늘고 있어 지원 대상을 넓혔다"며 "국제 정세 변화에 따른 기업 피해를 면밀히 살피고 신속하게 대응하겠다"고 말했다.

신청 기업은 취급 금융기관과 대출 한도, 금리 등을 사전에 상담한 뒤 구비서류를 갖춰 시청 방문 또는 등기우편으로 접수하면 된다. 취급 금융기관은 BNK경남·IBK기업·NH농협·KEB하나·KDB한국산업·신한·우리·KB국민·진주저축은행 등이다.



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