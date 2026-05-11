충북 교육계 원로 555명, 윤건영 지지 선언

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"정치·이념 아닌 교육 중심 검증된 전문가"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 지역 교육계 원로들이 윤건영 충북교육감 예비 후보에 대한 공개 지지를 선언했다.

교육의 안정성과 연속성을 강조하며 '검증된 교육 전문가'라는 점을 내세웠다.

11일 충북교육계 원로들이 윤건영 충북교육감 예비 후보 지지 기자회견을 하고 있다. [충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 2026.05.11 baek3413@newspim.com

노재전 전 청주교육장 등 퇴직 교원과 교육행정직 공무원 20여 명은 11일 충북교육청 브리핑실에서 기자회견을 열어 555명이 서명한 윤 후보 지지 선언문을 발표했다.

이들은 선언문에서 "윤 예비 후보는 충북에서 나고 자라 평생을 교육자로 살아온 충북교육의 산증인"이라며 "학생과 교사 곁을 지켜 온 교육 전문가로서 지역 교육의 현실과 미래를 가장 잘 아는 인물"이라고 평가했다.

이어 "그는 공감과 동행의 교육을 바탕으로 학생들의 신체·정서 건강 증진과 기초 학력 향상, 진로·진학 분야에서 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "지난 4년간 검증된 만큼 변화하는 사회 환경 속에서도 충북교육을 안정적으로 이끌 역량을 갖췄다"고 했다.

이들은 특히 교육감 선거의 정치화에 대해 우려를 나타냈다.

"교육감 선거는 정치와 이념의 대결이 돼서는 안 된다"며 "윤 예비 후보는 정치적 논리에 흔들리지 않고 오직 학생과 학교 현장을 중심에 둔 교육행정을 펼쳐 왔다"고 덧붙였다.

그러면서 "윤 예비 후보는 충북교육을 더욱 단단하게 하고 대한민국 교육의 새로운 기준을 세울 적임자"라고 강조했다.

baek3413@newspim.com