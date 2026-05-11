오태완 군수, 민선8기 마지막 확대간부회의 주재…군정 안정·민생 현안 당부

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재난 대비와 생활환경 개선 요구

군민과 함께하는 미래 비전 구성

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군은 오태완 군수가 11일 오전 군청 대회의실에서 민선8기 마지막 확대간부회의를 주재하며 군정 안정 운영과 민생 현안 추진을 당부했다고 밝혔다.

오태완 경남 의령군수(왼쪽)가 11일 오전 군청 대회의실에서 열린 민선8기 마지막 확대간부회의에서 흔들림 없는 군정 운영과 민생 현안의 차질 없는 추진을 당부하고 있다.[사진=의령군] 2026.05.11

오 군수는 이날 민생현장기동대 서비스 확대, 여름철 재난 대비, 취약지역 생활여건 개조사업, 고독사 위험군 실태조사 등 주요 현안을 점검했다.

그는 "선거 시기라고 군정 현안과 민생 업무가 소홀해져서는 안 된다"며 "남은 기간 부군수를 중심으로 군정 공백 없이 안정적으로 운영되도록 최선을 다하라"고 지시했다.

민선8기 4년을 돌아보며 군민과 공직자에 감사를 표했다. 오 군수는 "군민들과 삶의 희로애락을 함께한 것은 큰 영광이자 행복이었다"고 말했다.

그러면서 "600여 공직자의 헌신으로 의령군이 한 단계 성장했다"며 "군정을 믿고 응원·질책해준 군민께 깊이 감사한다"고 덧붙였다.

오 군수는 "의령의 미래는 희망과 자신감으로 가득하다"며 "비관적 시선도 군민의 높은 기대와 성취 의지에서 비롯된 발전 동력"이라고 강조했다.

민선8기를 '희로애락'으로 표현한 그는 회의에서 관련 영상을 상영했다. 그는 "'희'는 군민과 변화 만들며 느낀 보람, '노'는 현안 고민 시간, '애'는 지역 아픔 공유 순간, '락'은 일상 속 작은 웃음"이라고 회고했다.

출범 당시 강조한 '3자(自)' 정신도 재언급했다. 오 군수는 "자부심은 군민, 자존심은 의령, 자신감은 미래 믿음"이라며 "스스로 다짐한 가치"라고 밝혔다.

news2349@newspim.com