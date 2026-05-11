김성근 "청주 프로젝트형 교육도시 조성"…고교·대학·기업 연계 강화

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교육상생기금·마을교육지원센터 등 공통공약 제시

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김성근 충북도교육감 예비후보는 11일 청주를 '프로젝트형 교육 도시'로 조성하고 고교·대학·기업 간 연계를 강화하겠다는 공약을 발표했다.

김 예비후보는 이날 오전 청주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 충북 전 시·군에 적용할 3대 공통 공약과 청주 지역 특화 교육 정책을 제시했다.

11일 공약 발표하는 김성근 충북교육감 예비후보. [사진=김성근 캠프] 2026.05.11 baek3413@newspim.com

그는 우선 교육 격차 해소와 지속 가능한 교육 생태계 구축을 위해 '교육 상생 공동 기금' 조성, '마을 교육 지원 센터' 구축, 교육청 직속 기관의 균형 분산 배치 등 3대 공통 공약을 내놨다.

교육 상생 공동 기금은 지자체와 교육청, 기업, 시민이 참여하는 재원으로 학생 성장과 미래 교육 인프라에 투자하는 방식이다.

마을 교육 지원 센터는 유휴 공간 등을 활용해 돌봄과 방과 후, 청소년 문화 기능을 연계하는 통합 거점으로 운영된다.

직속 기관 분산 배치는 시·군 간 교육 서비스 접근성 격차를 줄이기 위한 방안이다.

청주 지역 공약으로는 '프로젝트형 교육 도시' 구축이 핵심으로 제시됐다.

고교·대학·연구 기관이 참여하는 바이오·AI 융합 교육 과정 운영과 기업 참여형 프로젝트와 현장 실습을 채용과 연계해 지역 인재의 정주를 유도한다는 구상이다.

이와 함께 서원구와 청원구에 교육 문화 복합 센터 신설, 사직동 재개발 지구에는 초중 통합 학교, 테크노폴리스 지구에는 초등학교를 각각 설립하는 방안도 포함됐다.

김 예비후보는 "지역과 교육이 함께 성장해야 충북의 미래가 있다"며 "도내 어디서나 소외 없는 교육 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com