시흥시 '관로 수질관리 협의체' 운영…시화공단 불법 폐수 배출 차단

"관계 기관 및 시민사회와 긴밀히 협력해 시화호 수질 보전 등 환경 개선 노력"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 한국수자원공사(K-water) 화성권지사 시흥물환경센터, 시민단체 시화호지속가능파트너십과 함께 시화공단 및 시화MTV 지역의 불법 폐수 배출 차단을 위한 '관로 수질관리 협의체'를 구성하고 본격 운영을 시작했다고 11일 밝혔다.

관로 수질관리 협의체 기념촬영. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 협의체 운영은 공단 지역 내 악성 폐수의 사전 유입을 차단하고, 시화호 수질을 더 체계적으로 관리하기 위한 선제 대응 조치로 추진됐다.

시는 지난해 시화공단 및 시화MTV 일원에 블록별 수질감시 센서 27대를 설치하고, 24시간 실시간 감시가 가능한 수질감시시스템 구축을 완료했다. 이를 통해 관로 내 수질 이상 징후를 24시간 상시 모니터링하고, 신속 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

협의체는 실시간 센서를 통해 수질 이상이 감지될 경우 시흥시와 한국수자원공사, 시화호지속가능파트너십이 합동으로 해당 구간의 세부 관로 조사를 한다. 이후 오염 유발 가능성이 있는 배출업체를 특정해 집중 지도·점검을 추진하고, 위반 사항이 확인되면 관련 법령에 따른 엄정한 행정 조치를 요구할 방침이다.

특히 이번 협의체에는 시민단체가 참여해 조사 과정의 투명성과 공정성을 높이고, 민·관·공 협력 기반의 감시 체계를 강화했다는 점에서 의미가 크다. 시는 이를 통해 불법 폐수 배출에 대한 사회적 경각심을 높이고, 기업의 자율적인 환경관리 책임 의식도 함께 강화될 것으로 기대하고 있다.

자동채수기 시연 현장. [사진=시흥시]

장종민 맑은물사업소장은 "이번 협의체 운영으로 불법 폐수 감시부터 현장 조사, 행정 조치까지 이어지는 유기적인 대응 체계를 구축했다"라며 "앞으로도 관계 기관 및 시민사회와 긴밀히 협력해 시화호 수질 보전과 시화공단 지역의 환경 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다"라고 밝혔다.

1141world@newspim.com