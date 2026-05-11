원광디지털대 한방미용예술학과 재학생 6명, 교육부 공인 강사 '데뷔'

학과 내 특강 강사 경험이 국가사업 참여로 이어진 '성장 로드맵'

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 한방미용예술학과 재학생 6인이 교육부와 한국교육학술정보원(KERIS) 주관의 국가 공인 교육사업에 공식 강사로 참여하게 됐다.

원광디지털대학교 한방미용예술학과 재학생 6인이 교육부와 한국교육학술정보원(KERIS) 주관의 국가 공인 교육사업에 공식 강사로 참여하게 됐다. [사진=원광디지털대학교]

11일 대학교에 따르면 이들의 출발점은 학과 내 특강이었으며, 한방미용예술학과는 현장에서 활약 중인 재학생을 강사로 초청하는 프로그램을 운영해왔다. 처음에는 수강생으로 앉아 있던 자리에서 강단 쪽으로 자리를 바꾸는 경험, 이 작은 전환이 더 큰 무대로 나아가는 발판이 됐다.

원광디지털대학교는 '사이버대학 디지털 교육환경 고도화 지원사업'(교육부·KERIS 주관) 2주기 사업 수행 기관으로 선정돼 본격적인 온라인 교육콘텐츠 개발에 나섰다.

원광디지털대학교 한방미용예술학과 재학생 6인이 교육부와 한국교육학술정보원(KERIS) 주관의 국가 공인 교육사업에 공식 강사로 참여하게 됐다. [사진=원광디지털대학교]

한방미용예술학과는 이번2주기에서 ▲퍼스널 스타일링 ▲미용문신 스킬업 ▲트렌드 헤어커트 3개 과목의 콘텐츠 개발을 맡았다. 강사진은 현재 학부 및 대학원(뷰티헬스케어전공)에 재학 중인 현장 전문가 6인으로 구성됐다.

참여 강사들은 스튜디오 촬영팀·콘텐츠 개발팀과 함께하는 워크샵에서 강의 스크립트 설계부터 촬영·편집 피드백까지 전 과정을 소화한다. 완성된 콘텐츠는 국가 평생학습 포털(STEP) 등 공식 플랫폼을 통해 전국에 제공될 예정이다. 1주기에서 개발된 콘텐츠는 이미STEP 포털과 본교 평생교육원을 통해 서비스 중이다.

원광디지털대학교 전경. [사진=원광디지털대학교]

김현숙 학과장은 "학과 내 특강은 재학생이 처음으로 강사의 역할을 경험하는 출발선이었다면, 이번 교육부 사업 참여는 그 전문성을 국가 교육과정 안에서 공식화하는 도약대"라며, "미용 현장 전문가가 교육자로 성장하는 이 경로를 학교 차원에서 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

1141world@newspim.com