임태희 후보, '원스톱 교권보호 시스템' 지속 운영

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전화 한 통으로 법률·심리·행정·분쟁 조정까지…'안심콜 탁(1600-8787)' 만족도 ↑

PC·모바일 심리지원 플랫폼 '마음8787' 연계해 고위험군 집중 지원 및 마음건강 돌봄 강화



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 예비후보는 11일 교사들이 교육활동에만 전념할 수 있도록 '원스톱 교권보호 체계'와 심리지원 플랫폼 '마음8787'을 지속 운영하겠다고 밝혔다.

임태희 후보는 교사들이 교육활동에만 전념할 수 있게 도와주겠다고 말했다. [사진= 임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

임 후보는 현장 교원들의 큰 호응을 얻고 있는 교권보호 핫라인 '안심콜 탁'을 계속 운영하며, 현장에서 체감할 수 있는 지원을 강화할 것이라고 강조했다.

'안심콜 탁'은 교육활동 침해 발생 시 피해 교원이 전화 한 번으로 장학사, 변호사, 공제회, 심리상담사의 지원을 동시에 받을 수 있도록 구성된 경기교육의 통합 교권보호 시스템이다.

'안심콜 탁'은 경기교육의 통합 교권보호 시스템이다.[사진= 임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

실제로 이 서비스는 25년 9월 기준 이용 교원의 94%가 '보통 이상' 만족도를 기록할 만큼 교육 현장에 성공적으로 자리 잡았다는 평가를 받고 있다.

또한, 교원의 안정적인 삶과 마음 회복을 지원하기 위한 경기도교육청의 '마음8787' 서비스의 강화도 진행할 예정이다. 지난해 4월에 개통된 '마음8787'은 교원이 PC와 모바일로 쉽게 접근할 수 있는 셀프 심리상담 플랫폼이다.

교육활동 침해 및 직무 스트레스를 겪고 있는 교원들은 초기 상담부터 심리상담, 심리검사까지 단계별 서비스를 이용할 수 있으며, 경기교권보호지원센터의 마음 회복 프로그램과 연계하여 고위험군에 대한 집중 지원이 강화되고 있다.

'마음8787'은 교원이 PC와 모바일로 쉽게 접근할 수 있는 셀프 심리상담 플랫폼이다.[사진= 임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

임 후보는 "'안심콜 탁'은 선생님들이 위기의 순간에 가장 먼저 떠올릴 수 있도록 언제든지 대기할 것"이라며 "선생님의 교권과 마음 건강을 지키는 것이 우리 아이들을 지키는 출발점"이라고 말했다.

beignn@newspim.com