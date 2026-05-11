심규탁, 창원시장 후보직 사퇴…송순호 지지 민주진보 진영 단일화 성공

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"정치적 명분보다 시정 정상화 우선"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 조국혁신당 심규탁 창원시장 후보가 11일 후보직을 사퇴하고 더불어민주당 송순호 후보 지지를 선언하면서 민주진보 진영 단일화가 성사됐다.

심 후보는 창원시정 정상화와 진영 결집을 내세우며 선거전 조정에 나섰다.

심규택 조국혁신당 창원시장 후보가 11일 오전 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 후보직 사퇴와 함께 송순호 더불어민주당 후보 지지를 선언하고 있다.[사진=송순호 후보 선거캠프] 2026.05.11

심 후보는 이날 오전 10시30분 창원시청 프레스센터에서 공동 기자회견을 열고 "6월 3일 창원시장 선거에서 민주진보 진영의 승리와 창원 시정 정상화를 위해 후보직을 내려놓고 송순호 후보와의 단일화를 결단했다"고 밝혔다.

그는 "정치적 명분보다 창원시민의 간절한 염원인 시정 정상화와 내란세력 청산, 사회 대개혁이 더 중요하다고 판단했다"며 "이제 심규탁의 길을 송순호 후보와 함께 걷겠다"고 말했다.

송순호 후보는 심 후보의 사퇴와 지지 선언을 환영하며 승리 의지를 내비쳤다. 송 후보는 "민주진보 진영의 승리와 창원 시정 정상화를 위해 큰 결단을 내려주신 심규탁 후보께 진심으로 감사드린다"며 "이번 단일화는 창원을 바로 세우고 시민의 삶을 지키라는 시민의 뜻을 받드는 결단"이라고 치켜세웠다.

그러면서 "심규탁 후보의 개혁 의지와 조국혁신당, 시민사회가 모아준 뜻을 무겁게 새기겠다"며 "민주당과 조국혁신당, 시민사회가 함께한 연대의 힘으로 반드시 승리해 멈춰 선 창원 시정을 바로 세우겠다"고 목소리를 높였다.

심규탁 후보의 단일화 결단은 창원 민주진보 진영의 표심을 한데 모으고, 송순호 후보에게 시정 정상화와 개혁을 내세운 '단일 대오' 전략을 강화하는 계기가 되었다는 평가를 받고 있다..

한편 이날 공동 기자회견에는 이병하 정치개혁광장시민연대 공동대표를 비롯한 시민사회 인사들도 참석했다.

news2349@newspim.com