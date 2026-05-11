김관영 선대위, 이원택 후보에 공개질의…"정치생명 발언 책임 밝혀야"

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특검 무혐의 발표 이후 입장 표명 요구 공세 확대

'정치생명·허위사실' 발언 이행 여부 공개 답변 촉구

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북도지사 예비후보 선대위가 11일 제2차 내란종합특검의 무혐의 처분과 관련해 이원택 후보를 향한 공개 질의에 나섰다.

선대위는 "이 후보가 과거 내란 혐의를 입증하지 못할 경우 정치생명을 걸겠다고 발언한 만큼 이에 대한 입장을 도민들에게 밝혀야 한다"고 주장했다.

김관영 예배후보가 무혐의 관련 기자회견을 갖고 있는 모습[사진=김관영 캠프]2026.05.11 lbs0964@newspim.com

선대위는 "특검 발표 이후 이 후보의 대응에서는 민주당 도지사 공천 후보이자 재선 국회의원으로서 책임감 있는 모습이 보이지 않았다"며 "도민들이 납득할 수 있는 명확한 입장을 내놔야 한다"고 밝혔다.

이어 "이 후보는 지난 3월 도의회 기자회견에서 '정치인은 행위 하나하나가 정치생명을 거는 것'이라며 자신 역시 정치생명을 걸겠다고 말했다"고 밝혔다.

또한 "이후 특검 결정에 유감을 표하거나 정치적·도덕적 책임론으로 논점을 돌리고 있다"고 비판했다.

또 "이 후보가 당시 내란 방조 공방이 허위사실 문제로 이어질 수 있다고 언급한 만큼, 특검 무혐의 결과가 나온 상황에서 허위사실 유포 책임 역시 이 후보에게 돌아갈 수 있다"고 주장했다.

선대위는 "전북 도민들은 이 후보가 자신의 발언에 대해 어떤 책임을 질 것인지 지켜보고 있다"며 공개 답변을 촉구했다.

김관영 예비후보는 특검 수사 종료 다음 날인 지난 1일 "기소될 경우 정계를 은퇴하겠다"고 밝힌 바 있으며, 이후 특검으로부터 무혐의 처분을 받았다.

lbs0964@newspim.com