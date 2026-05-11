수원시, 청년 소통·교류 프로그램 '수원청년 연애의 발견' 참가자 모집

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수원시 거주 또는 수원시 회사 재직 중 24~34세 미혼 직장인 청년 30명 대상

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 청년 소통·교류 프로그램 '수원청년 연애의 발견' 참가자를 오는 22일까지 모집한다고 11일 밝혔다.

연애의 발견 행사 포스터. [사진=수원시]

수원시에 거주하거나 수원시에 있는 회사에 재직 중인 25~34세 미혼 직장인 청년 30명이 대상이다.

청년 세대의 연애·결혼에 대한 인식을 긍정적으로 확산하고 자연스러운 만남과 교류 기회를 제공하기 위해 마련한 행사다.

6월 19일 오후 1시부터 5시까지 수원영흥수목원 느티나무홀과 야외 정원 공간에서 열린다.

참가자들은 먼저 자기소개와 첫인상 키워드를 활용한 아이스브레이킹으로 서로를 알아간다.

이어 행동유형검사를 활용한 연애 유형 워크숍과 그룹별 공통점 찾기 프로그램을 한다.

수목원 공간을 활용한 그룹 게임 미션도 운영한다.

사진 속 장소 찾기, 그룹 활동사진 촬영 등 다양한 미션에 참여하며 참가자들이 자연스럽게 교류할 수 있다.

향수 만들기와 같은 청년 맞춤형 힐링 체험도 마련했다.

행사는 그룹 미션 사진 감상, 우수 참여자 선정으로 마무리된다.

참가 신청서는 스마트폰으로 홍보물 큐알코드를 스캔해 구글폼으로 제출하면 된다.

담당자 전자우편(jy0114@korea.kr)으로 제출해도 된다.

수원시 관계자는 "청년들이 편안한 분위기에서 서로 소통하고 새로운 인연을 만들어 갈 수 있도록 프로그램을 구성했다"며 "관심 있는 청년들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com