방사청-나토, 8개월 만에 2차 방산협의체… 나토 표준·탄약·우주 협력 '급물살'

헤이그 정상회의 후속… 작년 9월 1차 회의 이어 과천서 2차 협의체

韓 "나토 표준 정보 확보가 관건"… 나토, 탄약·우주 프로젝트 참여 요청

나토 방산 고위급 잇단 방한… "IP4 신뢰 파트너로 한·나토 협력 의제 확대"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 나토(NATO)와 제2차 한·나토 방산협의체를 열고 나토 표준 정보 확보와 탄약·우주 분야 다자협력 프로젝트 참여 방안을 논의했다. 협의체는 11일 정부과천청사에서 열렸으며, 방위사업청 국제협력관과 나토 방위혁신군비실장이 공동 주관했다.

11일 정부과천청사에서 열린 제2차 한·나토 방산협의체에 앞서 이용철 방위사업청장이 타르야 야아꼴라 나토 방위혁신군비실장과 면담하고 있다. [사진=방위사업청 제공] 2026.05.11 gomsi@newspim.com

한·나토 방산협의체는 지난해 6월 네덜란드 헤이그에서 열린 '2025 나토 정상회의'에서 합의된 후속 조치로, 같은 해 9월 벨기에 브뤼셀의 나토 본부에서 1차 회의가 열린 바 있다. 약 8개월 만에 열린 이번 2차 회의에서 양측은 상호 협력 가능한 분야 정보를 공유하고 구체적인 방산협력 방안을 점검했다.

한국 측은 회의에서 "나토가 강조하는 상호운용성을 한국 무기체계가 구현하기 위해서는 나토 표준 정보 확보가 국내 방산업체에 매우 중요하다"는 점을 강조했다. 나토 측은 현재 회원국들이 추진 중인 탄약·우주 분야 등 다자협력 프로젝트에 한국의 참여를 요청하며 구체 협력 참가 통로를 타진했다.

회의에 앞서 이용철 방위사업청장은 타르야 야아꼴라 나토 방위혁신군비실장을 면담하고 방산협력 확대 의지를 재확인했다. 이 청장은 "한국은 나토와 상호 호혜적인 방산협력 방안을 꾸준히 모색해 나갈 것이며, 신뢰할 수 있는 IP4(Indo-Pacific 4) 파트너 국가로 자리매김하기를 희망한다"고 말했다. 이어 "러-우 전쟁 이후 인도·태평양 지역 안보와 나토의 안보는 더욱 긴밀히 연결되고 있다"며 "나토 국제사무국과의 지속적이고 긴밀한 소통을 통해 한·나토 간 방산협력 방안을 구체화해 나가겠다"고 밝혔다.

제2차 한·나토 방산협의체에 앞서 이용철 방위사업청장(오른쪽)이 타르야 야아꼴라 나토 방위혁신군비실장과 면담 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=방위사업청 제공] 2026.05.11 gomsi@newspim.com

이번 나토 대표단의 방한은 지난 4월 13~15일 나토 주재 30개국 대사단이 방한해 한·나토 방산협력 현황을 청취하고 HD현대중공업, 한화에어로스페이스 등 국내 방산업체를 방문한 데 이어 성사된 나토 방산 분야 고위급 인사의 방한이다. 방사청은 "잇단 고위급 교류가 나토의 인도·태평양 지역 국가들과의 방산협력에 대한 관심이 확대되고 있음을 보여주는 사례"라며 "급변하는 안보 환경에 대응하기 위해 나토와의 협력 의제를 계속 발굴·확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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