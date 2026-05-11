안민석 후보, '교육감 직속 경기교육위원회' 설치 선언

행정 중심에서 현장 중심으로 경기교육 패러다임 완전 전환 예고

갈등 해결의 직속 창구 마련 및 속도감 있는 정책 실행 약속

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 =안민석 경기도교육감 예비후보가 11일 '교육감 직속 경기교육위원회' 설치를 선언했다. 그는 기존의 행정 중심 교육 체제를 현장 중심으로 완전히 대전환할 예정이다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석후보는 '행정' 보다는 '현장'이 중요하다고 강조했다. 2026.05.11 beignn@newspim.com

안 후보는 이날 발표에서 "경기교육이 현장과 분리된 '불통'의 상황을 보였다"고 진단하며, 교육위원회 설치를 통해 소통의 벽을 허물고 직접적으로 교육 현장의 목소리를 정책에 반영하겠다고 강조했다.

이번 공약의 중심은 교육감이 직접 현장의 의견을 듣는 구조를 형성하는 데 있다. 안 후보는 경기교육위원회를 단순한 자문 기구를 넘어 다양한 갈등을 해결하는 '직속 창구'로 활용할 계획이다. 이를 통해 학교 구성원들이 겪는 어려움을 신속하게 파악하고 적절한 정책적 대안을 마련하겠다고 밝혔다.

안 후보는 "교육위원회를 통해 현장의 요구를 즉시 수렴하고 이를 정책으로 연결하는 '속도감 있는 행정'을 보여주겠다"고 말했다. 이러한 접근은 복잡한 행정 절차로 인해 현장의 목소리가 간과되거나 지연되는 문제를 해결하기 위한 약속으로, 궁극적인 목표는 '교육의 본질 회복'에 두고 학생들이 행복한 배움을 누릴 수 있도록 할 방침이다.

그는 경기교육위원회가 미래 사회에 대비하는 교육 기틀을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 덧붙였다. 급변하는 교육 환경 속에서 현장 전문가들과 협력하여 미래 교육의 방향성을 정립하고 실질적인 지원 체계를 구축하겠다는 계획이다.

안 후보는 마지막으로 "경기교육위원회는 경기교육 대전환의 핵심 엔진이 될 것"이라며, "현장 중심의 혁신을 통해 아이들의 미래를 확고히 다져나가겠다"고 약속했다.

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