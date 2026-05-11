금산군 인구 두 달 연속 증가…반등 흐름 뚜렷

AI 핵심 요약beta
- 충남 금산군 인구가 11일 기준 4만8959명으로 집계돼 3월부터 두 달 연속 증가했다.
- 민생지원금 지급과 농어촌기본소득, 대안교육기관 입학생 전입 등이 인구 증가를 견인했다.
- 군은 정주 여건 개선과 생활 안정 정책으로 타지역 유출을 줄이고 지역 활력 회복에 집중하고 있다.
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 감소세가 이어지던 충남 금산군 인구가 최근 두 달 연속 증가하며 반등 흐름을 보이고 있다.
11일 금산군에 따르면 4월 말 기준 군 인구는 4만8959명으로 집계됐다. 이는 지난 3월 말 4만8853명보다 106명 늘어난 수치다. 앞선 3월에도 전월 대비 112명이 증가하면서 인구 흐름에 변화 조짐이 나타나고 있다.
군은 민생지원금 지급과 농어촌기본소득 공모 신청에 대한 기대감, 대안교육기관 입학생들의 전입 등이 인구 증가에 영향을 준 것으로 보고 있다.
또 정주 여건 개선과 생활 안정 정책 추진으로 타지역 인구 유출이 일부 감소한 점도 긍정적 요인으로 분석했다.
금산군은 그동안 청년과 귀농·귀촌인 유입 확대, 생활 안정 지원, 정주 기반 확충 등 다양한 인구정책을 추진해왔다.
특히 전입세대 지원과 출생장려 정책, 청년층 주거 기반 확대, 실거주 미전입자 전입 독려 캠페인 등을 통해 지역 활력 회복에 행정력을 집중하고 있다.
군 관계자는 "군민이 체감할 수 있는 생활 밀착형 정책을 지속 확대해 인구 증가 흐름을 이어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com