익산시, '착한가격업소' 유소년 스포츠까지 확산

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외식·생활서비스 연계 강화·시민 체감 혜택 확대

다이로움 추가 인센티브 지원·소상공인 매출 안정 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자= 전북 익산시 대표 민생정책인 '착한가격업소'가 생활서비스를 넘어 유소년 스포츠 분야까지 확대되며 시민 체감형 상생정책으로 자리잡고 있다.

익산시는 현재 외식업과 미용, 사진관, 유소년 스포츠 등 다양한 업종의 착한가격업소 36개소를 지정·운영하고 있다고 11일 밝혔다.

리틀야구단[사진=익산시]2026.05.11 lbs0964@newspim.com

시는 매년 상·하반기 신규 모집을 통해 지정 업소를 확대하고 있으며, 선정 업소에는 최대 110만 원 상당의 물품 구입 지원과 인증 간판·표찰 제공, 상수도 요금 30% 감면 등의 혜택을 지원하고 있다.

특히 지역사랑상품권 '다이로움'과 연계한 혜택이 시민 호응을 얻고 있다. 착한가격업소에서 다이로움으로 결제할 경우 충전 인센티브 10%에 정책지원금 10%가 추가 지급돼 최대 20% 할인 효과를 받을 수 있다.

이에 따라 식비와 미용 등 생활서비스 분야의 고정 지출 부담을 줄이는 실질적 민생정책으로 평가받고 있다.

최근에는 착한가격업소가 유소년 스포츠 분야까지 확대되면서 합리적인 비용으로 체육교육을 받을 수 있는 환경 조성에도 기여하고 있다.

실제 착한가격업소로 지정된 익산리틀야구단은 학부모 부담 완화와 함께 전국대회에서도 성과를 내고 있다. 올해 '제4회 만해한용운배 전국리틀야구대회' 우승과 '제21회 도미노피자기 전국리틀야구대회' 8강 진출 등 경쟁력을 입증했다.

익산시 관계자는 "착한가격업소가 시민 생활 전반으로 확대되고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 시민에게는 소비 혜택을, 소상공인에게는 안정적인 매출 기반을 제공하는 상생정책을 이어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com