익산시, 의료 미이용 아동 전수조사…아동보호 안전망 강화

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경찰·전문기관 합동점검 통한 고위험 아동 관리 강화

6세 이하 의료기록 미확인 아동 대상 안전 확인 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 아동학대 사각지대 해소와 위기 아동 조기 발굴을 위해 의료기관 이용 기록이 없는 아동에 대한 전수조사에 나선다.

시는 오는 7월 21일까지 익산경찰서와 익산시아동보호전문기관과 함께 유관기관 합동 점검과 '6세 이하 의료 미이용 아동 전수조사'를 실시한다고 11일 밝혔다.

익산시가 의료기관 이용 없는 아동 164명에 대해 첫 전수조사에 나선다.[사진=익산시] 2026.05.11 lbs0964@newspim.com

이번 조사는 아동학대 위험이 있는 고위험군 아동을 보호하고 영유아 안전 상태를 선제적으로 확인하기 위해 추진된다.

유관기관은 반복 신고와 수사 이력, 사례관리 거부 등 재학대 우려가 있는 14가구를 선정했으며, 시와 경찰, 아동보호전문기관이 합동으로 가정을 방문해 아동 안전과 학대 여부를 점검한다. 필요할 경우 긴급 분리 조치와 수사의뢰도 진행할 방침이다.

특히 이번 조사에서는 국가예방접종을 받지 않았거나 의료기관 진료 및 영유아 건강검진 기록이 없는 지역 내 6세 이하 아동 164명을 대상으로 전수조사가 이뤄진다.

읍·면·동 행정복지센터 공무원들이 직접 가정을 방문해 아동 건강 상태와 양육 환경을 확인하고, 양육 지원이 필요한 가정에는 맞춤형 복지서비스를 연계할 계획이다.

익산시 관계자는 "유관기관과 협력해 위기 아동을 조기에 발견하고 건강한 양육 환경 조성에 힘쓰겠다"며 "사각지대 아동이 발생하지 않도록 시민들의 관심도 부탁드린다"고 말했다.

한편 익산시는 아동학대 예방과 올바른 양육문화 확산을 위해 긍정양육 자가진단 체크리스트 배포와 예방 캠페인, 교육 활동 등을 지속 추진하고 있다.

lbs0964@newspim.com