"헥토이노, 1분기 매출 1000억대 돌파…2분기도 안정적 성장" - 유진투자

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권은 11일 헥토이노베이션에 대해 투자의견 매수와 목표주가 2만8000원을 유지했다.

박종선 유진투자증권 연구원은 헥토이노베이션의 2026년 1분기 연결 기준 잠정실적에 대해 "매출액 1123억원, 영업이익 146억원으로 전년동기 대비 매출액은 약 25%, 영업이익은 약 24% 증가했다"며 "분기 최고 매출액을 경신하는 동시에 처음으로 1000억원대를 돌파했다"고 밝혔다.

박 연구원은 전 사업부문이 성장세를 유지한 점을 긍정적으로 평가했다. 핀테크 부문은 분기 최대 매출액인 512억원을 달성했다. 특히 수익성이 높은 간편현금결제 서비스가 신규 가맹점 유입으로 성장하며 수익성 개선에도 기여했다고 설명했다. 헬스케어 부문은 신제품 라인업 확대와 유통채널 다변화를 통해 역대 최대 매출액인 247억원을 기록했다. '드시모네 키즈 요거트' 등 맞춤형 신제품 출시로 핵심 고객층을 넓힌 점도 실적에 기여했다고 분석했다.

헥토이노베이션 로고. [사진=헥토이노베이션]

올해 2분기에도 분기 매출액 1000억원대를 유지하며 안정적인 성장이 이어질 것으로 전망했다.

밸류에이션 측면에서는 현재 주가가 2026년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 6.6배 수준으로, 국내 유사업체 평균 PER 9.0배 대비 할인돼 거래되고 있다고 짚었다. 목표주가 2만8000원은 현재 주가 대비 약 40%의 상승 여력에 해당한다. 최근 1년간 주가는 약 63% 상승했다.

박 연구원은 올해와 내년 실적 전망치를 상향 조정할 수 있다며 밸류에이션 매력이 유효하다고 밝혔다.

dconnect@newspim.com