전주시, 하천·공원 집중 방역…여름철 해충 대응 강화

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전주천·삼천 산책로 중심 선제 방역 활동 확대

포충기·기피제 분사기 가동 통한 감염병 예방 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 여름철 모기 등 위생해충 증가에 대비해 하천과 공원 일대 집중 방역에 나섰다.

전주시보건소는 야외활동이 늘어나는 시기를 맞아 시민 불편 해소와 감염병 예방을 위해 전주천과 삼천천 주변 산책로, 도심 공원 등을 중심으로 방역소독을 추진한다고 11일 밝혔다.

전주시가 하천·공원에 대한 집중 방역에 나섰다.[사진=전주시]2026.05.11 lbs0964@newspim.com

보건소는 방역기동반 2개 팀과 방역소독 차량을 운영해 시민 이용이 많은 지역에 대한 정기 방역과 수시 집중 방역을 실시하고 있다.

특히 수변 환경 특성상 해충 발생 가능성이 높은 하천 일대 방역을 강화하고 민원 발생 지역에도 신속 대응하고 있다.

또 여름철 해충 증가에 대비해 포충기 337대와 해충기피제 자동분사기 38대에 대한 사전 점검을 마치고 전면 가동에 들어갔다.

방역은 초미립자 연무 소독과 친환경 유충구제 약품 살포 방식으로 진행되며, 시는 위생해충 발생 우려 지역에 대한 집중 관리로 발생원을 사전에 차단할 계획이다.

전주시보건소는 시민들에게 야외활동 시 감염병 예방수칙 준수와 함께 주거지 주변 고인 물 제거 등 해충 서식지 차단에도 협조해 줄 것을 당부했다.

김신선 전주시보건소장은 "폭염과 이상기온으로 해충 매개 감염병 위험이 커지고 있다"며 "선제적 방역 활동을 통해 시민들이 안전하게 생활할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com