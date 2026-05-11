KT-도쿄일렉트론코리아, 재생에너지 전력 직접 거래로 탄소중립 실현

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT가 도쿄일렉트론코리아와 함께 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 직접전력거래계약(이하 직접PPA, Power Purchase Agreement) 추진에 나선다고 11일 밝혔다.

이날 양사는 주요 관계자가 참석한 가운데 협약식을 진행했다. 이를 바탕으로 KT는 도쿄일렉트론코리아 주요 사업장에 재생에너지를 공급한다. KT가 도쿄일렉트론코리아와 협력하는 직접PPA는 KT와 같은 에너지 공급사업자가 재생에너지 발전사업자로부터 생산된 전력을 전력시장을 거치지 않고 기업 등에 직접 공급하는 전력거래 방식이다. 국내 기업의 RE100 참여 촉진을 목적으로 2022년부터 시행되고 있다.

KT가 도쿄일렉트론코리아와 함께 탄소중립 실현 지원을 위한 재생에너지 직접전력거래계약(이하 직접PPA, Power Purchase Agreement) 추진에 나선다고 11일 밝혔다. 김용남 KT Enterprise부문 법인사업본부장(오른쪽)과 이선길 도쿄일렉트론코리아 기술총괄부문장(왼쪽)이 기념사진 촬영하는 모습 [사진=KT]

KT는 2024년 9월 산업통상자원부로부터 전기사업법에 따른 '재생에너지전기공급사업자' 지위를 승인받아 직접PPA 시장에 참여할 수 있다. 이를 통해 필요 기업에 재생에너지 전력을 공급할 수 있다. '재생에너지전기공급사업자'는 태양광·풍력 등 재생에너지로 생산된 전기를 발전사업자로부터 수급해 전력 시장을 거치지 않고 기업 등 전기사용자에게 직접 판매하는 전기공급 사업자를 뜻한다.

도쿄일렉트론은 세계적인 반도체 제조장비 기업이다. 국내 화성·용인·성남 등에 주요 사업장과 R&D 센터를 두고 있다. KT는 9월부터 도쿄일렉트론코리아 화성사무소와 반도체 제조 공정 연구개발(R&D) 센터 등 주요 사업장에 재생에너지를 공급한다.

초기에는 재생에너지 전력 15MW(메가와트)를 우선 제공하고, 이후 양사는 거래 규모를 점차 확대해 50MW를 제공할 계획이다. 50MW는 해당 사업장의 연간 전력 수요 전반을 충당할 수 있는 대규모 용량이다. 도쿄일렉트론코리아는 이번 협약을 통해 거점 사업장의 안정적인 재생 에너지 공급망을 구축하게 됐다.

KT는 온실가스 배출량을 정확하게 산정·모니터링하는 '탄소중립플랫폼(KT-Net Zero)' 역량을 기반으로 지능형 재생에너지 전력 공급망을 갖추고 있다. KT는 이번 도쿄일렉트론코리아와의 사업을 기점으로 민간 직접PPA 시장을 확대한다는 계획이다.

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