교육부·해수부, 해양수도권 인재양성 업무협약 체결

북극항로 시대 대비 조선·해양산업 전문인력 양성 협력

5극3특 공유대학 사업 통해 동남권 인재 육성 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 해양수산부는 동남권 지역의 전략산업과 연계한 해양인재 양성에 협력하고자 11일 부산대학교에서 '해양수도권 인재양성을 위한 업무협약식 및 현장 간담회'를 공동 개최한다고 이날 밝혔다.

이번 업무협약 및 간담회는 국민주권정부의 국토공간 대전환(5극3특) 발전전략의 일환으로 지역의 주요 발전 동력인 조선·해양산업과 연계해 해양인재 양성을 위한 협력을 강화하고자 마련됐다.

교육부 전경. [사진=교육부]

최근 정부의 지방우대 기조와 지방대학 육성 정책이 맞물려 지방대 경쟁률이 높아지고 교육 분야의 수도권 집중이 완화되는 성과가 나타나고 있다. 이러한 정책 효과를 확산하기 위해 두 부처는 이번 업무협약을 통해 조선·해양 연관 산업을 육성하고 해양전문인재를 양성하는 한편 필요한 자원을 연계하고 투자를 집중한다.

협약 체결 이후에는 간담회를 개최해 조선·해양 분야 관련 대학·기관 등 현장의 목소리를 직접 듣는다. 간담회에는 두 부처 장관과 부산대, 부경대, 한국해양대, 목포해양대를 비롯한 대학, 한국해양수산개발원, 해양진흥공사 관계자가 한자리에 모여 조선·해양 산업의 발전과 해양인재 양성을 주제로 자유롭게 논의를 진행할 예정이다.

대학과 기관은 조선·해양 연관 산업 현황과 향후 추진 계획을 공유하고, 산학협력 과정의 애로사항과 개선에 대한 건의사항을 전달하며 서로 간의 협력 확대를 위한 방안을 적극적으로 모색한다.

교육부는 지역균형발전을 위한 범정부 정책에서 인재양성 분야의 중심축을 담당하는 만큼, 대학이 조선·해양 산업과 연계해 지역혁신의 거점이 될 수 있도록 지원한다. 북극항로 개척과 해양산업의 첨단화·디지털 전환에 발맞춰 지역대학이 산업계가 요구하는 고숙련 해양전문인재를 양성할 수 있도록 자원 공유 및 공동 연구 추진 등을 위한 협력 기반을 마련할 예정이다.

교육부는 2026년 총 1200억 원을 지원하는 '5극3특 공유대학' 사업을 통해, 지역의 거점국립대와 국가중심국립대, 사립대가 시설·장비 등 자원을 공유하고 조선·해양 인재를 효율적으로 양성할 수 있도록 지원한다.

이번 협약을 통해 교육부는 조선·해양 연관 산업의 수요에 부응하는 해양인재를 체계적으로 양성하고, 북극항로 시대를 선도할 인재가 동남권 지역에 정주할 수 있도록 하는 선순환 구조의 기반을 구축할 계획이다.

해수부는 조선·해양 연관 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 대학과 협력해 관련 분야의 연구개발과 인력양성에 힘쓴다. 특히 교육부의 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업과 연계해 해양·금융·해사·법률 등의 분야에서 전문인재 양성을 지원할 계획이다.

앞으로도 교육부와 해수부는 지역전략산업 육성을 위한 정책 방향과 투자 계획을 공유하면서 현장의 목소리를 정책에 반영할 계획이다. 두 부처는 동남권을 해양수도권으로 육성하기 위해 인재양성과 일자리 창출을 효율적으로 추진하고 자원연계와 집중투자에 관한 협력을 지속 강화해나갈 방침이다.

최교진 교육부 장관은 "조선·해양 산업은 추후 우리나라의 미래를 이끌 핵심 전략산업 중 하나로 이를 뒷받침할 수 있는 해양인재의 양성이 중요한 시점이다"라며 "대학들이 서로 협업하며 기업·지방정부와 함께 해양인재 양성의 새로운 생태계를 만들어갈 수 있도록 정부가 적극 지원하겠다"라고 강조했다.

황종우 해수부 장관은 "해양수도권 육성은 균형발전을 위한 국가적 전략이며, 그 핵심은 지역에 정주할 수 있는 인재이다"라며 "교육부의 인재양성 정책에 발맞추어 해수부도 조선·해양 연관 산업 활성화를 통해 양질의 일자리를 창출하는 등 동남권을 해양수도권으로 육성하는 데 힘쓰겠다"라고 말했다.

jane94@newspim.com