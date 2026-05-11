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서울시교육청 학생교육원, 어르신 대상 안전·영어 체험교육 실시

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  • 서울시교육청 학생교육원이 강동송파교육지원청과 함께 성인 문해교육 학습자 130명을 대상으로 체험학습 협력사업을 11일부터 본격 운영한다.
  • 안전체험, 언어교육, 목공 등 고령층 특성을 반영한 프로그램을 11월까지 4차례 진행하며 차량과 맞춤형 급식을 지원한다.
  • 내년부터는 서울시교육청 산하 11개 교육지원청으로 확대할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

문해교육 학습자 130명에 맞춤형 프로그램 제공
11월까지 총 4회 안전체험관·언어체험관서 진행

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청 학생교육원은 강동송파교육지원청과 문해교육 학습자를 대상으로 한 체험학습 협력사업을 본격 운영한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 직속기관과 교육지원청이 보유한 전문 인프라를 상호 연계해 학령기 학생 위주였던 교육 서비스를 평생교육 영역까지 넓히기 위해 기획됐다. 강동송파교육지원청 관할 지역의 성인 문해교육 학습자 130명을 대상으로 오는 11월까지 4차례에 걸쳐 학생교육원 본원과 경기 가평군에 소재한 글로벌문화언어체험교육원에서 운영된다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

학생교육원은 분야별 전문 지도자와 원어민 강사 등 전문인력을 투입해 대상별 세부 프로그램을 구성하고 수업을 진행한다. 안전체험관과 언어체험관, 가족야영지, 통나무집 등의 교육 장소를 제공하며 차량 배차는 물론 고령자 식이 특성까지 고려한 맞춤형 급식을 전폭 지원할 계획이다.

강동송파교육지원청은 관내 문해교육 기관과 협력해 고령층 학습자 특성에 맞는 프로그램을 기획하고 학습 콘텐츠의 적합성을 사전 검토·평가한다. 아울러 참여기관 모집과 체험 일정 조율 등 협력사업 전반의 기획과 운영을 총괄한다.

주요 교육내용은 고령층 학습자의 신체적·연령적 특성을 반영해 실생활에 도움이 되는 체험 중심 프로그램으로 설계됐다. 초등과정은 지진·화재 대피 훈련, 고령자 맞춤형 심폐소생술, 파라코드 만들기, 뉴스포츠 콘홀 수업, 캠핑 체험 등으로 이뤄진다. 중학과정은 해외여행 시 활용 가능한 원어민과의 공항 입국심사 체험, 마트에서 물건 구매하기, 목공 작품 제작, 생태교육 등으로 편성했다.

양 기관은 이번 협업을 통해 재난 상황 대응력이 취약한 고령층 학습자에게 실전형 안전체험 교육을 제공해 안전사고 대응능력을 향상시키고 원어민과의 의사소통 및 다문화 체험을 통해 영어에 대한 흥미와 자신감을 높여 평생교육의 질적 향상을 도모할 것으로 기대하고 있다.

특히 이번 사업은 참여자 의견을 바탕으로 내실화를 추진해 지속가능한 평생교육 협력 모델로 정착시킬 방침이다. 강동송파교육지원청이 현장 의견을 수렴하고 참여교사 및 학습자를 대상으로 프로그램 평가를 실시해 교육내용을 체계적으로 검증한다. 학생교육원은 이를 토대로 고령 학습자 프로그램을 지속적으로 수정·보완하며 내년부터는 서울시교육청 산하 11개 교육지원청으로 확대 시행할 계획이다.

이번 협력사업은 학생교육원의 교육 패러다임을 확대하는 계기가 될 전망이다. 고령자와 다문화 가정 등 다양한 서울교육 학습자에게 체험 프로그램 및 시설을 제공함으로써 수련교육 대상을 넓히고, 평소 접하기 어려운 안전교육 및 영어교육의 전문 시설 체험을 통해 평생교육 학습의 질적 향상과 학습자에 대한 다각적 지원 모델을 제시한다는 목표를 담고 있다.

또한 교육 행정기관 간 유기적 협업 체계를 구축해 서울교육의 신뢰도를 높이고 적극행정의 모범 사례를 만들어간다는 취지도 포함됐다. 학생교육원과 글로벌문화언어체험교육원, 강동송파교육지원청이 각자의 전문성을 살려 인적·물적 자원을 효율적으로 활용하고, 전문 지도자 및 시설 인프라를 무상으로 제공하는 협력 모델을 완성했다는 평가다.

강해운 학생교육원장은 "다양한 이유로 배움의 시기를 놓친 어르신들께 학생교육원의 좋은 시설과 프로그램을 제공할 수 있어 기쁘고 앞으로도 타 기관과의 적극적인 협력을 통해 서울교육이 한층 시민 곁으로 다가가는 배움의 기회가 되기를 바란다"라고 말했다.

김선희 강동송파교육지원청 교육장은 "배움에 대한 열망으로 만학의 꿈을 키우는 어르신들께 서울교육의 전문 인프라를 활용한 배움의 기회를 제공하게 되어 뜻깊다"며 "앞으로도 기관 간 유기적 협업을 통해 모든 세대가 함께 성장하는 평생학습 네트워크를 공고히 하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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