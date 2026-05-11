부산시, 소상공인 '맞춤형 경영전략 컨설팅' 참여자 모집

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전문가 1대1 매칭 6개 분야 지원

작년 홍보·마케팅 성과 비용 절감

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산경제진흥원은 지역 소상공인의 경영 안정을 돕기 위한 경영전략 컨설팅 사업 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.

전문 컨설턴트가 사업장을 직접 방문해 경영 전반의 문제점을 진단하고 맞춤형 솔루션을 제공하는 방식이다.

2026년 소상공인 경영전략컨설팅 지원사업 포스터[사진=부산시] 2026.05.11

이번 사업은 경영일반, 홍보·마케팅, 인공지능(AI) 활용, 노무, 세무·회계, 해썹(HACCP) 인증 등 6개 분야를 지원한다. 부산시는 올해 디지털 시장 환경 변화에 대응하기 위해 AI 활용 분야를 새롭게 추가했다.

신청자의 수요를 반영해 소상공인과 전문가를 1대1로 매칭하며 신청자가 희망 분야와 전문가를 직접 선택할 수 있도록 상담사의 포트폴리오를 사전에 공개한다.

지난해 홍보·마케팅 분야 참여 업체는 컨설팅을 통해 콘텐츠 제작비를 85% 절감하고 이미지 제작 시간을 70% 단축한 사례가 있다.

지원 대상은 부산에서 사업을 운영 중인 소상공인과 부산시 거주 예비 창업자다.

참가 신청은 부산시 소상공인종합지원센터 누리집을 통해 가능하며, 선착순 모집으로 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

ndh4000@newspim.com