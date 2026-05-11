[6·3지선 인터뷰]우상호 "특별자치도 제도적 기반은 계승…무전략 행정은 정권교체" 수준 전환"

"레고랜드 사태 아닌 김진태발 금융위기…정무수석 경험 살려 중앙 예산 끌어올 것"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = "현 도정이 닦아놓은 강원특별자치도 제도적 기반은 계승하되, 무전략·무능력 행정은 정권 교체 수준으로 확실히 바꾸겠다."

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 우상호 정무수석이 10일 오후 서울 여의도 국회에서 박찬대 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표를 예방해 발언하고 있다. 2025.06.10 pangbin@newspim.com

더불어민주당 우상호 강원특별자치도지사 후보가 11일 <뉴스핌>과의 인터뷰에서 "지난 4년 강원도정은 강원특별자치도라는 법적 지위를 확보했지만 이를 운영해 온 행정은 '이름만 특별할 뿐 실제로는 아무것도 특별하지 않은 상태'에 머물러 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "확보된 특례를 효율적으로 엮어 실질적인 예산과 투자를 끌어내고 도민이 피부로 체감할 수 있는 진짜 변화를 만들겠다"고 강조했다.

레고랜드 사태와 관련해 우 후보는 "이 사건은 '레고랜드 사태'가 아니라 강원도가 공식적으로 약속한 지급보증을 하루아침에 뒤집어버린 '김진태발 금융위기'라고 정의해야 맞다"며 "당시 김진태 지사의 무책임한 채무불이행 선언 하나로 전국 채권시장이 얼어붙고 흑자 기업들마저 부도 위기에 몰렸다"고 비판했다.

영서·영동, 남북, 접경 간 SOC 격차 해소 방안에 대해서는 "철도, 고속도로, 공항, 항만 같은 대형 SOC 사업은 도지사가 도비만으로 뚝딱 만들 수 있는 것이 아니다"며 "핵심은 올해 하반기부터 순차적으로 확정되는 제5차 국가철도망 구축계획, 제6차 국도·국지도 건설계획 등 중앙정부의 최상위 국가계획에 강원도 노선을 얼마나 반영시키느냐에 달려 있다"고 답했다.

'중앙 정치인이 내려와 또 하나의 정치 무대를 만드는 것 아니냐'는 우려에 대해서는 "이미 중앙 정치에서는 할 만큼 했다. 국회의원도 했고 원내대표도 했고 대통령 정무수석도 했다"며 "대통령 정무수석을 하면서 정부 각 부처와 국회를 연결하는 일을 해봤고 당 지도부와 정부, 의회를 움직이는 구조를 누구보다 잘 안다. 강원도의 발전을 위한 버킷리스트를 들고 가면 중앙정부가 들어줄 수 있게 만드는 힘이 제가 강원도에 가져올 수 있는 가장 큰 실질적인 자산"이라고 강조했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원도지사 예비후가 동해시 동쪽바다중앙시장에서 어르신과 인사를 나누고 있다. 2026.03.11 onemoregive@newspim.com

다음은 우상호 후보과 일문일답이다.

- 지난 4년 강원도정에서 반드시 이어가야 할 정책과 정권 교체 수준으로 확실히 방향을 틀어야 한다고 보는 지점이 무엇인지?

▲지난 4년의 강원도정은 '강원특별자치도'라는 법적 지위를 확보하고 외형적인 틀을 갖추는 데 주력해 왔다. 이는 정파를 떠나 도민의 염원이 모인 소중한 결실이며 강원도가 규제의 사슬을 끊고 도약할 기반을 마련했다는 점은 긍정적으로 평가하며 계승하겠다.

하지만 냉정하게 평가하자면, 지금의 강원도는 '이름만 특별할 뿐 실제로는 아무것도 특별하지 않은 상태'에 머물러 있다. 강원특별법의 '특례 개수' 늘리기에만 집착한 나머지, 정부 부처를 설득할 정교한 논리도 없이 일단 던지고 보는 식의 얕은 입법 전략으로는 중앙정부의 신뢰를 얻을 수 없다.

저는 현 도정이 닦아놓은 제도적 기반은 인정하되, 이를 운영해 온 '무전략·무능력 행정'은 정권 교체 수준으로 확실히 바꿔 나가겠다. 특례 법안 통과가 늦어진다고 중앙정부 핑계만 대거나 부처 설득에 번번이 실패하는 무기력한 모습, 이미 확보된 권한조차 제대로 활용하지 못하는 '실행력 부재'부터 타파해야 한다.

앞으로 더 필요한 특례는 지속적으로 발굴하되, 이미 확보한 특례들을 효율적으로 엮어 실질적인 예산과 투자를 끌어오고, 도민들이 피부로 체감할 수 있는 진짜 변화를 만들어 내겠다.

◆ '레고랜드 사태' 본질은 '김진태발 금융위기'…"기업 정상적으로 지원하고 상식을 지키는 것"

- '강원도지사 예비후보'의 입장에서 이 사태의 가장 큰 책임은 어디에 있다고 보는지, 그리고 도정 교체 시 레고랜드 후속 처리와 재정 신뢰 회복을 어떻게 풀어갈 계획인지?

▲먼저 질문의 전제부터 바로잡고 싶다. 이 사건은 '레고랜드 사태'가 아니다. 멀쩡히 운영 중인 외국 테마파크 기업을 끌어들일 이유가 없다. 문제의 본질은 충분한 검토 과정 없이 강원도가 공식적으로 약속한 '지급 보증'을 하루아침에 뒤집어버린 '김진태발 금융위기'라고 정의해야 맞다.

당시 김진태 지사의 무책임한 채무불이행 선언 하나로 전국의 채권시장이 얼어붙고 흑자 기업들마저 자금을 구하지 못해 부도 위기에 몰렸다. 정부가 부랴부랴 '50조원+α' 규모의 혈세를 쏟아부으며 국가적 패닉을 수습하고 있을 때 정작 불을 지른 김진태 지사는 베트남으로 해외 출장을 떠났다. 이것은 150만 도민의 삶을 책임지는 행정가의 자세가 아니다.

국내 여론이 급격히 나빠지자 일정을 하루 당긴 귀국길 공항에서 사태의 심각성을 묻는 언론을 향해 김 지사는 "미안하다"며 마치 동네에서 가벼운 실수라도 한 것처럼 남 일 말하듯 대답했다. 도지사의 말 한마디, 결재 도장 하나에는 수많은 기업의 생존과 도민의 신용이 걸려있다. 정치적 이득을 위해 그 무게를 가벼이 여긴 무책임의 극치였다고 할 수 있다.

레고랜드는 강원도가 유치한 글로벌 테마파크 기업이다. 사태의 원인이 기업에 있는 것이 아닌 도정이 교체된다고 해서 도청이 외국 기업의 경영에 개입해 이른바 '후속 처리'를 운운하는 것 자체가 어불성설이다. 기업은 정상적으로 영업하도록 지원하면 된다. 거창한 재정 신뢰 회복 대책이라는 것도 사실 필요 없다. 신뢰 회복의 유일한 해법은 "행정기관이 보증하고 약속한 것은 전임자 시절의 일이든 아니든 반드시 지킨다"는 지극히 당연한 상식을 지키는 것이다.

- 영서와 영동, 남부와 북부, 접경지역 간 SOC 격차가 여전하다는 지적 속에서 새로운 도정은 어디에 우선순위를 둘 수밖에 없다. 도지사가 되신다면 철도·도로·공항·항만 투자에서 '정치적 고려'와 '객관적 필요' 사이의 균형을 어떻게 잡고, 어느 축부터 먼저 강화할 계획인가?

▲철도, 고속도로, 공항, 항만 같은 대형 SOC 사업은 도지사가 '여기에 투자하겠다'고 해서 도비만으로 뚝딱 만들 수 있는 것이 아니다. 핵심은 올해 하반기부터 순차적으로 확정되는 '제5차 국가철도망 구축계획', '제6차 국도·국지도 건설계획', '제3차 고속도로 건설계획' 등 중앙정부의 최상위 국가계획에 우리 강원도의 노선을 얼마나 반영시키느냐에 달려 있다.

도지사가 예산을 어디에 배분할까 쪼개는 고민을 할 것이 아니라 어떻게 국가계획에 반영시켜 중앙정부의 돈을 끌어올 것인가를 고민해야 하는 시점이다.

철도, 도로 등 SOC는 사람뿐 아니라 물류가 함께 이동할 수 있어야 기업도 오고 산업도 살아날 수 있습니다. 그러므로 강원의 관광은 물론 산업이 살아나기 위해 철도, 도로 등 SOC를 확대하는 것은 매우 중요하다.

이 모든 SOC 사업의 성패는 도지사가 중앙부처 장관들, 기획재정부, 그리고 국회를 얼마나 움직일 수 있느냐에 달렸다. 저는 그 동안 경험과 관록으로 국가 예산과 입법이 어떻게 돌아가는지 누구보다 잘 아는 사람이다. 단순히 도청에 앉아 국장들에게 우선순위 보고나 받는 도지사가 아니라 기획예산처와 국토교통부를 상대로 강원도 SOC 국가계획 반영과 예산 확보를 위해 직접 발로 뛰겠다.

우상호 강원도지사 예비후보가 어린이날 행사장에서 어린이와 대화를 나누고 있다.[사진=우상호 선거사무소] 2026.05.05 onemoregive@newspim.com

- 대형 SOC나 행정복합타운·개발 프로젝트에 대해 '제2의 레고랜드·제2의 알펜시아가 될 수 있다'는 불안이 반복되고 있다. 새 도정이 '정치적 치적 사업'이 아니라 '재정·수요·환경이 모두 검증된 프로젝트'로 관리할 복안은?

▲정치인에게 대형 SOC 랜드마크를 세워 유권자들에게 자신의 치적을 홍보하고자 하는 유혹은 늘 있다. 그러나 저는 중앙정부의 재정 지원이 가장 큰 몫을 차지하는 철도, 도로 SOC 외에 강원도의 재정을 쓰는 일에는 도민의 일상적 삶을 개선하는데 1순위를 두는 새로운 도정 기준을 세우겠다.

교통, 의료, 교육 등 정주 여건을 개선하고, 강원도가 가장 잘할 수 있는 강원형 산업(신재생에너지, 식품가공, 산림목재)을 키우는데 역량을 집중해 일자리와 균형 발전을 이룰 계획이다. 그래서 강원도에 사는 것이 불편하지 않고 일자리를 얻고, 자기계발을 할 수 있는 여건을 적극적으로 조성해 나가겠습니다.

- 북방물류 시대에는 국가무역항인 동해묵호항·동해신항을 '큰집'으로 삼아 선택과 집중을 해야 한다는 주장도 있다. 동해신항 단일 거점 전략과 동해·속초·옥계까지 묶는 다핵형 전략 중 어디에 무게를 둘 것이고 투자·정책 계획은?

▲'단일 거점이냐, 다핵형 발전이냐' 항만 개발 청사진을 그릴 때면 단골로 등장하는 용어들입니다. 하지만 막대한 도민의 혈세를 책임져야 할 도지사 후보의 입장에서 볼 때 강원도의 현실에 대한 정확한 진단이 우선이라고 생각한다.

그리고 '강원도의 어느 산업 단지에서 어떤 물건을 만들어 어떻게 항만으로 보낼 것인가'를 묻는 배후 산업의 실수요 창출이 먼저이다. 제가 도지사에 당선된다면 강원도에서 실제 발생하고 소화 가능한 화물 수요, 국내외 해운 선사들의 기항 타당성, 경제성(B/C) 등을 철저히 검토하겠다. 섣부른 토목 공사 청사진보다는, 기업 유치와 산업단지 육성이라는 '진짜 물동량 창출 방안'을 먼저 고민하고 실수요가 뒷받침될 때 그에 맞는 최적의 항만 마스터플랜을 세우는 것이 필요하다고 본다.

◆ "중앙정부의 재정 지원과 국가사업 얼마나 끌어오느냐가 강원도의 미래…시급 현안부터 챙기겠다"

- 우 후보는 중앙 정치의 한복판에 있던 인물이다. 강원도민 입장에서는 '중앙 정치인이 내려와 또 하나의 정치 무대를 만드는 것 아니냐'는 우려도 있다. 강원도정에 어떤 실질적 이득을 가져올 수 있는지?

▲저는 이미 중앙 정치에서는 할 만큼 했다고 생각합니다. 국회의원도 했고 원내대표도 했고 대통령 정무수석도 했다. 이제 제 정치의 마지막을 고향을 위해 쓰고 싶어서 내려온 거다.

강원도는 재정자립도가 20%대 초반이다. 열악하다. 결국 중앙정부의 재정 지원과 국가사업을 얼마나 끌어오느냐가 강원도의 미래를 좌우한다. 대통령 정무수석을 하면서 정부 각 부처와 국회를 연결하는 일을 해봤고 당 지도부와 정부, 의회를 움직이는 구조를 누구보다 잘 안다.

지금도 제가 다녀보면 도민들께서 "힘 있는 사람이 와서 좀 시원하게 해결해달라" 이런 말씀을 많이 한다. 제가 대통령이 보낸 사람이라고 말씀드리는 것도 그런 뜻이다. 강원도의 발전을 위한 버킷리스트를 들고 가면 중앙정부가 들어줄 수 있게 만드는 힘. 그게 제가 강원도에 가져올 수 있는 가장 큰 실질적인 자산이라고 생각한다.

- 다양한 정치적 현장에서 상징적인 역할을 해 왔다. 그러나 동시에 '강원도 현안을 세밀하게 알고 있느냐'는 의문도 제기된다. 강원도정 운영에 꼭 필요한 부분 중 아직 채워야 할 현장 경험·전문성은? 또 이를 보완하기 위한 계획은?

▲중앙 정치 무대에 오래 있었기 때문에 강원도 출마 결심을 굳히면서 "더 많이 듣고, 더 많이 배워야겠다"고 생각했다.

선거운동을 하면서 보다 현장에 나가 도민들을 직접 많이 만났다. 18개 시군을 계속 돌면서 시장도 가보고 농민도 만나고 청년도 만나고 기업인들도 만났고 맘카페 회원들도 만났다.

현장을 돌면서 가장 크게 느낀 것은 강원도는 좋은 유무형의 자산들을 많이 갖고 있음에도 제대로 쓰지를 못한다는 것이었다. 평창만 해도 올림픽을 치른 도시라는 세계적 브랜드를 갖고 있는데 활용이 안 되고 있지 않나.

선거가 끝날 때까지 더 많은 분을 만나고 현장 파악을 통해 좋은 정책을 계속 만들어낼 생각이다. 당선되는 즉시 강원도의 시급한 현안부터 하나하나 챙겨나가겠다.

태백시민과 인사를 나누고 있는 우상호 예비후보.[사진=우상호 선거사무소] 2026.03.20 onemoregive@newspim.com

◆"중앙정부 힘을 끌어와서 실질적인 변화를 만들 수 있느냐 그것으로 평가받겠다"

- 이번 강원도지사 선거를 '정권에 대한 중간 평가'로 보는 시각도 있다. 이번 선거를 정권 심판 선거로 보나? 아니면 강원도만의 의제를 중심에 둬야 한다고 보나?

▲전국적인 선거는 항상 두 가지 성격을 갖는다. 하나는 그 당시 정권에 대한 평가가 들어간다. 두 번째는 누가 그 지역을 발전시킬 적임자냐는 인물론이다. 다만 지금은 이재명 대통령의 탁월한 국정운영으로 국민들의 신뢰가 높은 상태이고 정부가 일을 더 잘 할 수 있게 뒷받침해줘야 한다는 국민들의 목소리가 크다. 그래서 정권에 대한 평가보다는 누가 지역의 발전을 책임질 적임자냐가 국민 여러분들께서 더 중요하게 생각하는 기준이 될 가능성이 높다.

제가 강원도를 다녀보면 도민들께서 가장 많이 하시는 말씀은 정치 이야기가 아니다. "먹고 살게 해달라", "젊은 애들이 다 떠난다", "일자리 좀 만들어달라" 이런 말씀들이다. 실제로 강원도는 1년에 청년 4000명이 떠나고 있다.

해서 강원도를 누가 살릴 수 있느냐, 누가 중앙정부의 힘을 끌어와서 실질적인 변화를 만들 수 있느냐, 그걸 가지고 평가받겠다는 생각이다.

- 우 후보는 민주당 내부에서도 '개혁·도덕성'을 강조하는 정치인으로 평가받아 왔다. 도지사 자리에서 반드시 지키고 싶은 정치적 원칙은 무엇인지, 그 원칙이 현실적 이해관계와 충돌할 때 어떤 기준으로 결정을 내릴 생각인지?

▲저는 정치하면서 늘 한 가지는 꼭 지키려고 노력했다. 실현할 수 없는 약속은 하지 말자는 거다. 정치가 국민들로부터 신뢰를 잃는 가장 큰 이유는 안 될 걸 된다고 말하고 당선된 뒤 없던 일처럼 넘어가는 데 있다.

도지사가 되면 이해관계가 충돌하는 일들이 많이 있을 거다. 중앙정부와도 그럴 수 있고 지역 안에서도 그럴 수 있다. 그런데 기준은 단순하다. 그 결정이 강원도에 도움이 되느냐, 도움이 안 되느냐. 저는 그것만 보고 결정할 생각이다. 도지사는 정치인이기 전에 강원도민의 삶을 책임지는 사람이기 때문이다.

- 도민에게 하고 싶은 말씀은?

▲강원도에 와서 보니까 생각보다 현실은 더 절박했다. 청년들은 떠나고 있고 지역은 비어가고 있고 가능성은 많은데 제대로 살리지 못하고 있었다. 강원도는 제대로 해낼 수 있는 사람과 리더십이 당장 필요하다.

저는 보여주는 정치보다 결과를 만드는 정치를 해왔고 앞으로도 그럴 거다. 제가 도지사가 되면 강원도는 달라질 거다. 청년들이 돌아오고 기업이 찾아오고 18개 시군이 각자의 강점을 살려 함께 성장하는 강원도를 만들겠다.

자신 있다. 이번에는 정말 강원도를 제대로 바꿔보자, 그런 마음으로 저 우상호에게 맡겨봐 달라. 반드시 결과로 증명해 보이겠다.

onemoregive@newspim.com