[핌in고척] '단독 선두' KT에 천군만마 "허경민 12일 복귀·류현인 훈련 시작"

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KT 이강철 감독 "안현민 이달 말 재검사 예정···근육 많이 찢어졌다"

[고척=뉴스핌] 남정훈 기자 = 부상 악재 속에서도 단독 선두를 질주 중인 KT가 드디어 완전체를 향한 시동을 건다.

가장 반가운 이름은 역시 '공수의 핵' 허경민이다. KT 이강철 감독은 10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움전을 앞두고 "허경민은 다음 주에 올라올 예정이다. 어제(9일)와 오늘(10일) 퓨처스리그 경기를 뛰었고, 별 탈이 없으면 화요일(12일) 등록할 생각"이라고 밝혔다.

[수원=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KT 허경민이 지난 11일 2026 KBO 정규시즌 수원 두산전에서 타격하고 있다. [사진=KT 위즈] 2026.04.12 football1229@newspim.com

허경민은 지난달 15일 창원 NC전에서 왼쪽 햄스트링 부상을 당해 전열에서 이탈했다. 당시 KT로서는 치명적인 악재였다. 시즌 초반 허경민의 타격감이 절정에 달해 있었기 때문이다.

허경민은 부상 전까지 7경기에서 타율 0.522, OPS(출루율+장타율) 1.299를 기록하며 KT 타선을 이끌고 있었다. 정확한 타격 능력과 안정적인 수비, 베테랑다운 경기 운영 능력까지 보여주며 팀 상승세의 중심 역할을 했다.

KT는 허경민의 이탈 이후에도 김상수, 권동진 등 내야 자원들이 공백을 메우며 선두를 유지했지만, 공수 양면에서 허경민의 존재감을 완전히 대체하기는 쉽지 않았다. 때문에 그의 복귀는 단순한 전력 보강 이상의 의미를 갖는다.

허경민은 9일과 10일 퓨처스리그 KIA전에 연이어 출전하며 실전 감각 조율에 나섰다. 9일 경기에서는 3타수 1안타를 기록했고, 10일 경기에도 2번 타자 겸 3루수로 선발 출전해 몸 상태를 점검했다.

특히 KT 입장에서는 허경민 복귀로 내야 운용에 숨통이 트이게 됐다. 기존 주전들의 체력 부담을 덜 수 있고, 수비 안정감도 한층 높아질 전망이다.

여기에 또 다른 내야 자원 류현인도 복귀를 향해 속도를 내고 있다. 류현인은 지난달 16일 창원 NC전에서 슬라이딩 도중 오른쪽 새끼손가락 골절상을 입었다. 하지만 최근 회복 속도가 빨라지면서 정상 훈련 단계에 접어들었다.

이강철 감독은 "류현인은 손가락 뼈가 다 붙었다고 한다. 그동안은 한 손으로만 훈련했는데 이제 양손으로 타격 훈련을 할 수 있게 됐다"라며 복귀가 임박했음을 알렸다.

허경민과 류현인이 동시에 이탈하면서 KT는 한동안 3루와 내야 운영에 큰 어려움을 겪었다. 그러나 두 선수가 차례로 돌아오면서 선두 경쟁을 이어가는 데 큰 힘이 될 것으로 보인다.

안현민. [사진= kt]

반면 핵심 외야수 안현민의 복귀는 조금 더 시간이 필요하다. 안현민은 오른쪽 햄스트링 부상으로 재활 중인데 상태가 예상보다 심각한 것으로 알려졌다. 이강철 감독은 "안현민은 시간이 좀 더 걸린다. 이달 말 재검사를 받을 예정인데, 근육이 많이 찢어졌다"라고 설명했다.

KT 타선에서 장타력을 책임지던 안현민의 공백은 여전히 아쉬운 부분이다. 다만 팀은 기존 자원들의 활약과 외국인 타자 힐리어드의 분전 속에 선두 자리를 지켜내고 있다.

마운드에서도 반가운 복귀가 이어진다. 스프링캠프 도중 어깨 부상을 당했던 우완 투수 배제성이 이날 시즌 처음으로 1군 마운드에 오른다.

배제성은 지난 2월 스프링캠프 훈련 중 오른쪽 어깨 통증을 느껴 조기 귀국했고, 이후 견갑하근 손상 진단을 받아 재활에 전념해왔다. 이날은 소형준의 빈자리를 대신해 선발 등판한다.

다만 아직 완전한 몸 상태는 아니다. 이강철 감독은 "오늘은 50~60구 정도를 생각하고 있다"라며 무리시키지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KT의 선발 투수 배제성. [사진 = KT 위즈] 2026.05.10 wcn05002@newspim.com

원래 이날 선발 차례였던 소형준은 지난 5일 수원 롯데전 등판 후 어깨 불편함을 호소했고, 검진 결과 오른쪽 어깨 소원근 염좌 진단을 받았다. KT는 약 보름 정도 휴식을 취하게 한 뒤 복귀 일정을 조율할 계획이다.

시즌 초반 KT는 주축 선수들의 연쇄 부상으로 큰 위기를 맞았다. 하지만 백업 자원들이 기대 이상의 활약을 펼치며 오히려 팀 뎁스의 강점을 증명했다.

이강철 감독 역시 선수단에 대한 만족감을 숨기지 않았다. 그는 "운이 좋아서 1위를 하고 있는 건 아니다. 지난해보다 팀 전력이 좋아졌고, 선수층이 두꺼워졌다는 걸 느낀다"라며 "부상자가 많았는데도 버텨준 선수들에게 고맙다"라고 말했다.

wcn05002@newspim.com