경기경제자유구역청, '혁신생태계 조성' 지원 18개 기업 선정

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"기업의 성장 전략과 경기경제자유구역청의 발전전략을 동시에 강화"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기경제자유구역청은 '2026년 혁신생태계 조성사업'의 스타업 프로젝트 및 수요맞춤형 지원사업에 참여할 기업 18개사를 선정했다고 10일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

혁신생태계 조성사업은 유망 입주기업의 기술 고도화와 시장 진출을 지원하고, 기업별 성장 단계에 최적화된 맞춤형 지원을 제공함으로써 경기경제자유구역 지역 내 혁신생태계를 조성하는 데 목적이 있다.

혁신기술 기반 기업을 집중 육성하는 '스타업 프로젝트' 부문에는 총 18개 기업이 지원해 4.5대 1의 높은 경쟁률을 기록했으며, 기술성·사업성·시장성 등을 종합 평가해 최종 4개 기업을 선정했다.

선정 기업들은 무인이동체, 미래모빌리티, 바이오 등 미래 핵심 산업 분야에서 차별화된 기술력을 보유한 기업들로 구성됐다. 경기경제자유구역청은 기업당 최대 5천만 원을 지원해 초기 성장단계 기업의 스케일업을 촉진하고, 지역 내 혁신기업의 성공 사례 창출을 유도할 계획이다.

'수요맞춤형 지원사업'은 기업의 개별 수요를 반영한 맞춤형 프로그램으로, 총 39개사가 지원해 심사를 거쳐 14개 기업이 선정됐다.

선정 기업들은 판로개척 및 마케팅 전략 수립, 시제품 제작, 국내외 전시회 참가, 기술사업화 및 인증 획득 등 분야에서 기업당 2000만 원 내외의 지원을 받게 된다.

특히, 기업별 성장단계와 산업 특성을 고려한 맞춤형 지원을 통해 실질적인 성과 창출과 경쟁력 제고를 도모한다.

경기경제자유구역청은 이번 사업을 통해 경제자유구역 내 스타트업과 중소·중견기업 간 협력 생태계를 강화하고, 기업·연구소·대학·공공기관이 서로 연결되는 혁신 클러스터를 구축할 방침이다.

김능식 경기경제자유구역청장은 "이번 사업은 단순한 재정 지원을 넘어, 기업의 성장 전략과 경기경제자유구역청의 발전전략을 동시에 강화하는 데 중점을 두었다"며 "앞으로도 혁신기업이 지속적으로 성장할 수 있도록 지원해 경기경제자유구역이 지역 혁신생태계의 거점이 되도록 발전시키겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com