경기도 "산·학·연·병 협력해 바이오 전문인력 500여명 양성한다"

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현장 맞춤형 11개 과정 교육생 모집

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 산·학·연·병과 협력해 바이오 전문인력 500여 명 양성에 나선다.

경기도와 경기도경제과학진흥원(이하 경과원) 바이오산업본부는 한국바이오협회, 분당 서울대병원, 을지대학교, 성균관대학교, 동국대학교 등 전문기관과 손잡고 현장 맞춤형 바이오 인재 양성을 위한 교육생을 모집한다고 10일 밝혔다.

교육생 모집 포스터. [사진=경기도]

경기도는 바이오산업본부에 구축한 전문 교육시설과 실습장 등을 활용하고, 관련 분야 전문기관 및 대학과의 긴밀한 협력을 통해 교육운영의 내실화를 기하고 있다.

교육과정은 11개 과정으로 ▲바이오제품 분석기술 ▲그린바이오산업 인력양성 ▲바이오 빅데이터(유전체) 분석과정 ▲바이오 공정개발 과정 ▲디지털 헬스케어 AI솔루션 개발 교육 ▲바이오헬스 전문가 양성 등에 대한 교육 및 실습을 운영할 예정이다.

교육생들은 일선 기업현장과 관련 분야 대학 및 연구소 등에서 활동하는 전문가에게 강의와 실습 교육을 받을 수 있으며 교육을 수료하면 사업에 참여하는 기업, 관련기관 등에 취업할 수 있도록 취업연계 지원을 받을 수 있다. 교육비는 전액 무료다. 출석률 80% 이상 교육생에게는 수료증이 발급되며 성적 우수자에게는 경기도지사상, 경기도경제과학진흥원장상이 수여될 예정이다.

도는 이번 교육을 통해 취업 예정자에게는 기초·현장실무 능력 향상을, 재직자에게는 실무역량 강화와 직무전환의 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

신청대상은 도내 청년 또는 도 소재 대학 졸업(예정)자, 도 소재 기업 재직자 등 500여 명으로, 경기기업비서에서 공고문을 확인하고 신청하면 된다. 교육생 모집에 대한 자세한 사항은 경기도경제과학진흥원 누리집 및 경기도 누리집을 통해 확인할 수 있으며 문의사항은 경기도경제과학진흥원 바이오산업본부로 연락하면 된다.

엄기만 경기도 바이오산업과장은 "바이오 전문인력 양성사업은 경기도와 경과원 바이오산업본부의 축적된 노하우를 활용하고 산·학·연·병과의 정책적 협력을 통해 운영하는 내실있는 사업"이라며 "첨단바이오 분야의 미래기술 수요에 맞춘 전문인력 양성으로 현장 기업과 참여 수강생 모두가 만족할 수 있도록 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

1141world@newspim.com