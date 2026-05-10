수원시, '2026년 가족정책 유공 포상' 국무총리 표창 받아

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성평등가족부 주관 지자체 부문...다문화가족 정책 체계적 추진 '높은 평가'

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 성평등가족부가 주관한 '2026년 가정의 달 기념 가족정책 유공 포상'에서 지자체 부문 국무총리 기관 표창을 받았다고 10일 밝혔다.

표창 수상 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

시상식은 지난 8일 서울 피스앤파크컨벤션에서 열린 '2026년 가정의 달 기념식' 중 진행됐다.

성평등가족부는 다양한 가족의 복지 증진과 가족 가치 확산에 기여한 기관·단체·개인을 발굴해 정부포상 15점과 장관 표창 60점을 수여했다.

전국 지방정부 가운데 수원시와 광양시가 국무총리 표창 정부포상 기관으로 선정됐다.

수원시는 이주배경가족의 안정적인 지역사회 정착과 자녀 성장을 지원하는 다문화가족 정책을 체계적으로 추진해 높은 평가를 받았다.

교육·복지·상담을 연계한 통합 지원체계를 구축하고 가족 기능 강화와 자녀 성장 지원에 중점을 둔 맞춤형 정책을 추진했다.

미취학·초등 자녀 대상 '찾아가는 학습교실'을 17개소로 확대 운영하고 다문화가족 자녀 교육 활동비를 전년 대비 51% 증액했다.

또 가족캠프와 진학·입시설명회, 대학생 멘토링 등을 운영하며 부모와 자녀가 함께 성장할 수 있는 가족 지원사업을 확대했다.

개인·부부·가족 단위 전문 심리상담 서비스도 지원하며 다문화가족의 안정적인 가족 형성을 도왔다.

다양한 가족 지원사업을 통합 제공하는 '온가족보듬사업'은 2025년 정부합동평가에서 에스(S) 등급을 받았다.

관내 사회복지시설·학교·병원 등 41개 기관·단체와 협력체계를 구축해 다문화가족 지원사업을 촘촘하게 추진했다.

수원시는 이날 시상식장 로비에 마련된 가족정책 우수사례 전시관에서 홍보부스를 운영하며 다문화가족 포용정책과 함께 '2026~2027 수원 방문의 해'를 적극적으로 알렸다.

김은주 수원시 여성가족국장은 "다문화가족을 비롯한 다양한 가족이 지역사회 안에서 안정적으로 생활할 수 있도록 노력해 온 성과를 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 이주배경가족의 꿈과 성장을 지원하는 포용적 가족정책을 이어가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com