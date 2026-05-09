국힘 경기도당 공관위, 제27차 회의 결과 발표...55개 선거구 68명 후보 추천

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 8일 55개 선거구 68명 후보를 추천했다.
- 용인시-6 김선희 등 광역의원 3명과 의정부시 등 기초의원 다수 경선 결과를 발표했다.
- 안산시 등 단수 추천과 성남시 등 비례대표 후보도 확정했다.
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[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 8일 오후 제27차 회의 결과를 발표했다.
이날 공관위는 용인시-6 선거구 광역의원 경선결과와 의정부시-나, 부천시-나 등 39개 지역구 기초의원 경선결과 및 3개 선거구 비례대표 기초의원 경선결과, 2개 선거구 광역의원 단수 추천, 9개 선거구 기초의원 단수 추천, 1개 선거구 비례대표 기초의원 단수추천 등 55개 선거구 68명의 후보를 추천했다.
후보 추천 내용은 다음과 같다.
◇지역구 광역의원 경선
▲용인시-6 김선희(62년생) 현 제11대 경기도의회 의원
◇지역구 기초의원 경선결과
▲의정부시-나
가 빈미선(60년생) 전 제5,6대 의정부시의회 의원
나 전은영(76년생) 현 의정부시 갑지구 여성위원장
▲부천시-나
단수 임숙희(67년생) 현 원종2동희망장학회 부위원장
▲부천시-사
가 이준영(57년생) 전 부천시의회 의원
▲부천시-자
가 조선미(68년생) 현 부천시병지구당배가운동본부장
나 이수경(68년생) 현 부천(병) 역곡2동 협의회장
▲광명시-나
단수 김상겸(87년생) 현 HDC현대산업개발 근무
▲평택시-가
단수 이관우(68년생) 현 국민의힘 경기도당 수석대변인
▲평택시-마
나 김순이(65년생) 현 평택시의회 의원
▲양주시-가
가 정현호(73년생) 현 양주시의회 의원
나 윤창철(67년생) 현 양주시의회 의장
▲양주시-다
가 임재근(60년생) 현 양주시체육회 회장
나 정희태(80년생) 현 양주시의원
▲안산시-가
가 염정우(91년생) 전 안산시청 언론홍보전문위원
나 김유숙(68년생) 현 안산시의회 기획행정위원회 부위원장
▲고양시-가
단수 오영숙(65년생) 전 제6대 고양시의회 의원
▲고양시-나
가 황선경(74년생) 현 경기도야구소프트볼협회 부회장
나 김영식(58년생) 전 홍사덕 국회의원 특별보좌역
▲고양시-자
단수 이홍규(67년생) 전 고양특례시의회 부의장
▲의왕시-가
가 박혜숙(66년생) 현 의왕시 국민의힘 원내대표
나 김동구(68년생) 전 의왕시청 정책소통실장
▲구리시-가
가 이경희(70년생) 현 구리시의회 의원
나 장향숙(61년생) 전 제7대 구리시의회 부의장
▲남양주시-가
가 전혜연(91년생) 현 전국청년지방의원협의회 대변인
나 윤성현(67년생) 전 남양주시청 행정7급 공무원
▲남양주시-나
단수 한근수(72년생) 현 남양주시의회 자치행정위원장
▲남양주시-사
나 박경원(67년생) 현 남양주시의회 도시교통위원장
다 김영실(65년생) 현 제9대 남양주시의회 의원
▲화성시-바
가 김미영(63년생) 현 화성특례시의회의원
나 박진섭(63년생) 현 화성특례시의원
▲화성시-사
단수 임채덕(75년생) 현 화성특례시의회 의원
▲시흥시-나
가 송지혜(88년생) 현 중앙차세대여성위원회 위원
▲시흥시-다
단수 안돈의(62년생) 현 시흥시의회 의원
▲시흥시-마
단수 김찬심(68년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
▲군포시-나
단수 박재신(76년생) 현 군포시 당협 도시재개발위원장
▲군포시-다
단수 신경원(60년생) 현 군포시의회 전반기 부의장
▲군포시-라
단수 박상현(94년생) 현 군포시의회 국민의힘 대표의원
▲하남시-가
단수 조창민(89년생) 전 하남시 청년명예시장
▲하남시-나
단수 오지연(74년생) 현 경기도당 부대변인
▲하남시-다
가 이정연(74년생) 현 경기도당 대변인
나 김희중(76년생) 현 하남시을 당원협의회 기획국장
▲하남시-라
단수 정경섭(76년생) 현 경기도당 부위원장
▲파주시-가
단수 정경민(67년생) 전 경기도당 부위원장및대변인
▲파주시-마
가 이익선(65년생) 현 파주시의회 부의장
나 김일철(78년생) 현 국민의힘 파주시을 청년위원장
▲이천시-나
가 송옥란(62년생) 현 시의원
나 박선진(85년생) 현 국민의힘 중앙위원회 총간사
▲용인시-다
가 김영식(57년생) 전 경기도당 인재영입위원장
▲용인시-라
나 안치용(76년생) 현 용인특례시 시의원
▲용인시-사
가 조강현(97년생) 현 국민의힘 용인시병 사무국장
나 김희영(66년생) 현 용인특례시의회 의원
▲안성시-나
가 윤한웅(89년생) 현 국민의힘 안성당협위원회 부위원장
나 정천식(69년생) 현 안성시의회 부의장
▲광주시-가
단수 주임록(62년생) 전 경기 광주시 시의회 의장
◇비례대표 기초의원
▲성남시
1 추선미(80년생) 현 성남시의회 의원
2 임원규(58년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
3 유미숙(69년생) 전 국민의힘 수정구 사무국장
4 김두일(58년생) 전 성남시 시의회의원(2,3대)
▲고양시
1 김영선(67년생) 현 재단법인 문화나눔재단 이사장
2 양승주(68년생) 전 일산서구 소상공인연합회부회장
3 정연숙(64년생) 현 파랑새시민연대 대표
4 서범석(86년생) 전 학원강사
▲용인시
1 변유선(91년생) 현 차세대여성위원회 부위원장
2 박인성(97년생) 현 용인시 정 대학생위원장
3 신유진(78년생) 전 용인서부녹색어머니 연합회장
4 김정태(67년생) 현 용인시장애인자립생활센터 대표
◇지역구 광역의원 단수
▲안산시-2 구미숙(67년생) 현 안산시 여성자치대학 총동문회장
▲남양주시-6 나성주(90년생) 현 주식회사 지운 대표이사
◇지역구 기초의원 단수
▲의정부시-다
나 김현채(71년생) 현 의정부시의회 운영위원장
▲평택시-사
나 정일구(74년생) 현 평택시의원
▲양주시-나
단수 김현수(73년생) 현 국민의힘 경기도당 대변인
▲안산시-다
단수 현옥순(68년생) 현 국민의힘 안산시 원내대표
▲남양주시-사
가 홍성우(71년생) 현 경기도당 부위원장
▲시흥시-라
가 안기호(65년생) 전 시흥시 주민자치협의회 회장
나 윤석경(69년생) 현 시흥시의회 의원
▲파주시-라
단수 손형배(69년생) 현 파주시의회 국민의힘 원내대표
▲이천시-다
나 임진모(73년생) 현 이천시의회 자치행정위원장
▲안성시-가
나 김준희(72년생) 현 서준테크 공동대표
◇비례대표 기초의원 단수
▲안성시
2번 박희원(77년생) 전 안성시 범교육혁신위원회 위원
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