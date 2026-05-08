首尔推出系列户外文化活动 覆盖全城空间

纽斯频通讯社首尔5月8日电 韩国首尔市政府宣布，自5月起将在全市范围推出系列户外演出活动，涵盖广场常设演出、街头表演、文化设施联动项目以及大型户外音乐会等多种形式，打造"全城即舞台"的城市文化氛围。

世宗文化会馆前的演出。【图片=首尔市政府提供】

本次活动将打破传统集中式演出模式，把城市空间与文化内容相结合，使市民在上下班途中、日常散步或出游过程中，都能自然接触到各类艺术表演。

首尔广场常设项目"文化洋溢的首尔广场"将于5月6日启动，并持续至12月，每周三在市中心上演古典音乐、魔术、音乐剧等多元演出。

与此同时，街头演出项目"首尔角角落落现场演出"将覆盖全市50多个地点，全年提供约2000场演出。市民无需预约，即可在生活圈内随时欣赏表演。

首尔市还将持续推进"夜金文化"项目。包括首尔历史博物馆、首尔市立美术馆、首尔图书馆等在内的8处市立文化设施，每周五将延长开放至晚9点，并结合展览推出各类演出和体验活动。

5月22日至23日，光化门广场及汉江一带将举办免费户外歌剧演出。6月13日，首尔市立交响乐团将在汝矣岛汉江公园举办大型音乐会，结合烟花秀呈现沉浸式视听体验。9月，乐团还将在首尔儿童大公园举办公园音乐会。

首尔林与鹭得岛等热门出游地也将推出特色演出项目。5月期间，"首尔舞台"将在首尔林定期上演音乐表演；5月6日至9日，"鹭得落日舞台"将在鹭得岛举办，以自然景观为背景呈现独立音乐演出。

首尔市表示，通过在城市各类空间持续推出户外演出，旨在让文化艺术更加贴近市民生活，同时向游客展示首尔作为"文化之都"的城市魅力。相关活动信息可通过首尔文化门户网站查询。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社