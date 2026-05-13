수요일·음력 3월27일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월13일(수요일·음력 3월27일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 다시 돌아오는 것이 매우 힘들겠다.
72년생 : 격랑 속으로 빠져들 수 있겠다.
84년생 : 선출직으로 나갈 수 있겠다.
96년생 : 욕심을 내면 실패하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 양보하는 것이 좋겠다.
73년생 : 다음 기회를 보는 것도 좋겠다.
85년생 : 새로운 인연을 만나 사랑하겠다.
97년생 : 새로운 일에 도전하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 사업 확장 운이 좋겠다.
74년생 : 떠나는 사람은 보내주는 것이 좋겠다.
86년생 : 이별을 무서워할 바 아니겠다.
98년생 : 어지럽던 일이 정리정돈되겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 결과가 좋은 쪽으로 주어지겠다.
75년생 : 용서받고 다시 시작할 수 있겠다.
87년생 : 콩닥대는 마음을 알아주는 이가 있겠다.
99년생 : 초심으로 돌아가야 하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 자신의 의지를 보여 줘야 하겠다.
76년생 : 말로 큰 이익을 챙기겠다.
88년생 : 믿고 맡기는 것이 좋겠다.
00년생 : 다시 한번 기회를 주는 것도 좋은 방법이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 노력한 만큼 반드시 성과를 얻겠다.
77년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
89년생 : 신뢰를 받아 원하는 결과를 얻겠다.
01년생 : 좋은 일만 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 나를 안고 도는 너는 반기는 일이 생기겠다.
78년생 : 호사다마 상황을 만날 수 있겠다.
90년생 : 자신을 믿고 가면 좋은 결과 있겠다.
02년생 : 깊은 생각 끝에 오발하는 사고가 날 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 좋은 소식을 가지고 오겠다.
79년생 : 다음을 보는 것이 중요하겠다.
91년생 : 사업을 최우선으로 삼아야 하겠다.
03년생 : 부끄러움이 없는 인생을 생각하며 걸어야 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 믿었으면 맡기고 가는 것이 좋겠다.
80년생 : 사람을 얻어 이익이 발생하겠다.
92년생 : 거래처 요구를 받아 주는 것이 좋겠다.
04년생 : 꼼꼼하게 주변을 살피는 것이 중요하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 원했던 것이 이루어지겠다.
81년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
93년생 : 시간이 지날수록 일이 꼬이겠다.
05년생 : 곱게 곱게 내려앉는 내 마음을 보겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 새로운 일을 추진하면 좋겠다.
82년생 : 미련을 가지면 어려워지겠다.
94년생 : 미련을 갖지 말고 헤어지는 것이 답이겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 과감하게 떠나는 것이 상책이겠다.
83년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
95년생 : 뜻을 밀고 가는 것이 좋겠다.