최영일 순창군수, 예비후보 등록…"민생 중심 선거 치를 것"

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출마선언 대신 현장행보…군정 연속성·정책 안정성 강조

햇빛소득마을 100개 조성, 골목상권 활력수당, 자녀 학원비 지원, 반값 비료

반값 주택, 농어촌버스 전면 무료화, 생애 최초 국민연금 보험료 지원 등 공약

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 최영일 순창군수가 8일 순창군선거관리위원회에 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.

최 군수는 별도의 출마 선언 행사 없이 민생 현장을 중심으로 군민 삶과 직결된 현안을 점검하는 방식으로 선거운동을 이어가겠다고 밝혔다.

최영일 순창군수가 예비 후보 등록을 마쳤다.[사진=최영일 캨프] (2) 2026.05.08 lbs0964@newspim.com

그는 "현직 단체장으로 선거를 앞두고 여러 제약이 있었지만 군정 주요 사업과 현안의 공백 없는 추진이 우선이라고 판단해 후보 등록을 늦췄다"고 설명했다.

이어 "민선 8기 동안 경천·양지천 사업과 농어촌기본소득 시범사업 선정, 3년 연속 인구 증가, 공약이행평가 최우수(SA) 등급 달성 등 의미 있는 성과를 군민과 함께 만들었다"며 "이를 기반으로 더 큰 변화와 도약을 준비하겠다"고 말했다.

최 예비후보는 민선 9기 비전으로 '순창을 더 새롭게, 군민을 더 행복하게'를 제시했다.

주요 공약으로는 △햇빛소득마을 100개 조성 △골목상권 활력수당 △자녀 학원비 지원 △반값 비료 △반값 주택 △농어촌버스 전면 무료화 △생애 최초 국민연금 보험료 지원 등이 포함됐다.

최영일 예비후보는 "선거는 보여주기식 행사가 아니라 군민과 진정성 있게 소통하는 과정"이라며 "현장에서 군민 목소리를 경청하고 체감도 높은 민생 공약으로 평가받겠다"고 밝혔다.

한편 최영일 후보 선거사무소 개소식은 오는 16일 순창읍에서 열릴 예정이다.

lbs0964@newspim.com