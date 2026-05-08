롯데웰푸드, 1분기 영업익 118% 증가…해외 사업 성장 영향

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 8일 2026년 1분기 매출 1조273억원, 영업이익 358억원을 기록했다고 밝혔다.
- 해외 사업 성장으로 해외법인 매출이 전년 대비 18% 증가했고 해외매출 비중은 32%를 기록했다.
- 국내에서는 프리미엄 브랜드 확대와 경영 효율화로 수익성 개선에 집중했다.
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국내는 프리미엄·효율화 집중…원가 부담은 변수
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 글로벌 사업 성장과 경영 효율화 효과에 힘입어 올해 1분기 실적 개선을 기록했다.
롯데웰푸드는 2026년 1분기 연결 기준 매출 1조273억원, 영업이익 358억원을 기록했다고 8일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 5.4%, 영업이익은 118% 증가했다. 영업이익률은 3.5%다.
실적 개선에는 해외 사업 성장세가 영향을 미쳤다. 인도에서는 법인 통합 이후 판매 채널 확대와 주력 제품 판매 호조가 이어졌고, 카자흐스탄에서는 현지 내수와 수출 증가가 실적에 반영됐다. 해외법인 매출은 2705억원으로 전년 대비 18% 증가했다. 미국과 중국 등 주요 시장에서도 거래선 확대를 추진하며 수출 경쟁력을 강화했다. 1분기 수출액은 660억원으로 전년 대비 8% 늘었으며, 해외법인 매출과 수출을 포함한 해외매출 비중은 32%를 기록했다.
국내 시장에서는 소비 둔화에 대응해 프리미엄 브랜드 확대와 트렌드 기반 제품 마케팅에 집중했다. 몽쉘, 빼빼로, 월드콘 등 주요 브랜드의 프리미엄 라인업을 강화하고, '두바이ST 찰떡파이' 등 트렌드를 반영한 신제품을 출시했다. 동시에 저효율 SKU 및 판매 채널 정비, 물류·구매 프로세스 효율화 등을 통해 수익성 개선 작업도 이어갔다.
다만 회사는 향후 중동 지역 지정학 리스크에 따른 원재료 가격 상승과 환율 변동성 등 불확실성이 지속될 가능성이 있다고 보고 있다. 이에 국내에서는 KBO 협업 마케팅과 빙과 성수기 대응에 집중하고, 해외에서는 통합 인도 법인 운영 효율화와 카자흐스탄 내 롯데 브랜드 확대 등을 추진할 계획이다. 롯데웰푸드 관계자는 "글로벌 경쟁력 강화와 국내 사업 효율화를 통해 수익성 개선 흐름을 이어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com