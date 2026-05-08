KB국민은행, 2027년까지 통영 한산도서 생태계 보전

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 8일 10일 바다식목일에 맞아 KB바다숲 프로젝트 3차 사업을 통영 한산도에서 실시한다고 밝혔다.
- 이번 사업은 2027년까지 1만㎡ 잘피 군락지를 조성하며 올해 0.4만㎡ 성체 이식한다.
- 2028년까지 모니터링으로 생태 효과를 점검하며 해양생태계 보전에 기여한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 오는 10일 제14회 바다식목일을 맞아 'KB바다숲 프로젝트' 3차 사업을 경남 통영시 한산도 제승당 인근 연안에서 실시한다고 8일 밝혔다.
바다식목일은 매년 5월 10일로 바다 사막화의 심각성을 알리고 해양 생태계 보전에 대한 국민적 관심을 높이기 위해 제정된 법정기념일이다. 산림청의 식목일처럼, 바다에도 생태계를 살리는 '숲'을 심자는 의미를 담고 있다
'KB바다숲 프로젝트'는 남해안에 잘피 군락지를 조성해 해양생태계를 되살리고 탄소중립 실현에 기여하는 KB국민은행의 대표 ESG 환경보전 활동이다.
이번 3차 사업은 오는 2027년까지 2년에 걸쳐 진행된다. 조성 목표 면적은 총 1만 제곱미터로, 올해 통영 한산도 제승당 연안에 0.4만 제곱미터 규모의 잘피 성체를 이식하고, 2027년에는 0.6만 제곱미터 규모의 잘피 종자를 파종할 계획이다. 조성 완료 후에도 2028년까지 모니터링을 실시해 바다숲 정착과 생태적 효과를 지속적으로 점검할 계획이다.
KB국민은행 관계자는 "기후위기 극복을 위해 2022년부터 시작한 KB바다숲 프로젝트가 남해안 곳곳에서 눈에 띄는 성과를 내고 있다"며 "3차 사업의 대상지인 충무공의 얼이 깃든 한산도라는 뜻깊은 공간에 자연과 역사, 미래가 공존하는 바다숲을 조성해 지속 가능한 해양생태계 회복에 기여하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com