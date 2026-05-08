李대통령, 캐나다 총리와 통화…호르무즈 자유·에너지 수급 협력 공감대

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 8일 마크 카니 캐나다 총리와 통화했다.
- 중동 평화와 호르무즈 해협 항행 자유, 에너지 협력에 공감했다.
- 양국 관계를 안보·경제·에너지 분야에서 강화하기로 했다.
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"안보·경제·에너지 등 협력 강화 기대"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 8일 마크 카니 캐나다 총리와 중동 상황의 평화적 해결과 호르무즈 해협 항행의 자유 보장, 안정적인 에너지 수급을 위한 양국 협력에 공감대를 형성했다.
강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 이날 오전 카니 총리와 통화를 가졌다"며 "양 정상은 앞으로도 수시로 소통하면서 양국 관계를 적극적으로 발전시켜 나가기로 했다"고 밝혔다.
이 대통령은 통화에서 "한국에 있어서 캐나다는 핵심 우방국이며, 최근 국제 질서가 복잡하고 글로벌 에너지 공급망이 불안정한 상황에서 한국과 캐나다가 안보, 경제, 에너지, 핵심 광물, 첨단 산업 등 다양한 분야에서 협력을 더욱 강화해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.
이에 카니 총리는 이 대통령의 언급에 공감을 표하며 "캐나다와 한국 등 중견국들이 보다 실용적인 접근 하에 연대를 강화하는 것이 중요하다"고 화답했다.
양 정상은 또 지난해 10월 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 개최된 한-캐나다 정상회담의 후속 조치가 원만히 이행 중이라고 평가했다.
강 수석대변인은 "양 정상은 양국 관계가 안보 협력을 넘어 경제, 에너지, 첨단 산업, 문화를 아우르는 다방면으로 확대되고 있는 가운데 이러한 추세를 바탕으로 전략적 협력을 더욱 심화해 나가자는 데 의견을 모았다"고 전했다.
pcjay@newspim.com