스피어, 정릉복지관 어르신 나들이 후원

AI 핵심 요약beta
- 스피어는 8일 어버이날에 정릉종합사회복지관에 후원금을 전달했다.
- 후원금은 28일 지역 어르신 250명 대상 속초·여주 나들이 행사에 사용된다.
- 스피어는 고유가 부담 고려해 지원하며 사회공헌 활동을 지속한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 스피어코퍼레이션(이하 스피어)은 어버이날을 맞아 정릉종합사회복지관을 방문해 후원금을 전달했다고 8일 밝혔다.
후원금은 지역 어르신들을 위한 나들이 행사에 사용될 예정이다. 정릉종합사회복지관은 오는 28일 지역 내 고립 위험 어르신 250명과 자원봉사자 50명 등 총 300명을 대상으로 강원도 속초와 경기도 여주 일대에서 나들이 프로그램을 진행할 계획이다.
이번 행사는 어르신들의 정서 지원과 사회적 관계 형성을 돕기 위해 마련됐다. 프로그램은 바다 관광 코스와 문화 체험 코스로 구성된다.
스피어는 최근 고유가로 행사 운영 부담이 커질 수 있는 상황을 고려해 지원에 참여했다고 설명했다.
스피어 관계자는 "기업의 지속 가능한 성장은 사회와의 상생 속에서 가능한 것"이라며 "앞으로도 지역사회와 도움이 필요한 이웃을 위한 사회공헌 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.
스피어는 글로벌 공급망 관리(GSCM) 전문 기업이다. 회사는 우주항공과 첨단 산업 분야를 중심으로 사업 영역을 확대하고 있으며, 기술 기반 성장과 사회공헌 활동을 병행한다는 방침이다.
dconnect@newspim.com