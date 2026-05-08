三星电子劳资矛盾引发韩国经济忧虑

纽斯频通讯社首尔5月8日电 韩国三星电子劳资矛盾持续发酵，相关影响已从企业层面延伸至宏观经济领域。业内人士和政府部门普遍认为，若半导体生产出现中断，可能对出口、财政收入以及资本市场产生连锁影响。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

据业界8日消息，针对三星电子工会提出的全面罢工计划，政府已多次表达关切，并推动劳资双方通过对话解决分歧。

韩国总统李在明上月30日主持幕僚会议时表示，应避免提出过度或不合理诉求，强调维护劳资合作与经济稳定的重要性。主管部门也表示，将通过相关机制促成协商。

分析认为，三星电子在韩国经济中的地位举足轻重。数据显示，包括三星电子在内的主要关联企业销售规模约占韩国国内生产总值（GDP）的19.3%。在资本市场中，三星电子与SK海力士两家半导体企业市值合计占韩国综合股价指数（KOSPI）比重超过40%。

韩国经济对半导体出口依赖度较高。去年韩国出口总额为7097亿美元，其中半导体出口约1734亿美元，占比超过24%。业内指出，一旦生产受阻，可能对整体出口产生直接影响。

在财政方面，韩国政府已将今年企业税收入预期从86.5万亿韩元上调至101.3万亿韩元，市场普遍认为，这与半导体行业景气回升密切相关。

专家表示，半导体产业具有投资规模大、产业链关联度高等特点，一旦生产环节受阻，可能引发出口下降、企业盈利收缩及投资减少等连锁反应，并对相关产业和地区经济产生外溢影响。

目前，韩国政府正密切关注事态发展，呼吁各方通过对话妥善解决分歧，以维护产业稳定和经济运行。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社