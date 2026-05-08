김석준 "가족처럼 힘이 되는 행복학교 추진할 것"…2차 공약 발표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김석준 부산교육감 예비후보는 8일 오전 11시 부산진구에 위치한 선거캠프에서 기자회견을 열고, 학부모의 교육비 부담 경감과 교육복지 확대에 초점을 맞춘 '가족처럼 힘이 되는 따뜻한 행복교육' 공약을 발표했다.

김 예비후보는 "2022년 유·초·중·고 무상급식 시대를 연 데 이어, 올해부터 사립유치원 무상교육을 실시, 유·초·중·고 전면 무상교육 시대를 열었다"며 "아이들의 서로 다른 출발선을 세심하게 살피는 맞춤형 교육 안전망을 강화하겠다"고 선언했다.

김석준 부산교육감 예비후보가 8일 오전 11시 부산 부산진구에 위치한 자신의 선거캠프에서 기자회견을 열고, '가족처럼 힘이 되는 따뜻한 행복교육' 공약을 발표하고 있다. [사진=김석준 예비후보 선거사무소] 2026.05.08

삶에 힘이 되는 교육복지 실현을 위해 ▲통합교육 연구학교로 특수교육 여건 개선 ▲경계선지능 학생을 지원할 희망피움교사 확대 ▲이주배경 학생의 강점을 키우는 다문화 자율학교 확대 ▲학교 밖 청소년 교육 참여 활동비 및 전국연합학력평가 응시 지원 등을 추진한다.

돌봄부터 교육까지 함께 책임지는 교육공동체를 만들어 일부 남아 있는 학부모의 경제적 부담을 '제로' 수준으로 낮추기로 했다. 주요 내용으로 ▲수학여행비 및 현장체험학습비 완전 무상화 ▲고등학교 신입생 체육복 지원 ▲돌봄과 교육을 잇는 부산형 유보통합 모델 완성 ▲교육지원청 지역협력팀 신설을 통한 학생맞춤지원체계 구축 등을 제시했다.

학교와 마을, 지역사회가 함께 만드는 부산교육을 목표로 ▲학교시설 개방 확대를 위한 관리인력 지원 ▲지역업체 우선 구매로 부산경제 활력 제고 ▲마을이 함께 키우는 마을교육거점센터 운영 확대 ▲주원초, 옛 부산남고 부지 부산시민 품으로 등이다.

김석준 예비후보는 "1차 공약이 아이들의 '미래 역량'을 키우는 것이었다면, 오늘 발표한 2차 공약은 그 역량을 꽃피울 수 있도록 '따뜻한 토양'을 만드는 것"이라며 "자녀 수는 줄고 있지만 아이를 키우는 데 드는 노력과 비용은 더 커지는 현실을 감안해 부모님의 마음으로 챙겨, 아이 키우는 걱정 없는 행복 부산교육을 만들겠다"고 다짐했다.

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