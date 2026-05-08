우리은행, '우리WON모바일' 가족 결합 최대 57만원 지원

신규 가입 고객 혜택 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행(은행장 정진완) 알뜰폰 서비스 '우리WON모바일'이 가정의 달을 맞아 가족 혜택을 강화한 '모두다 WON하는 대로' 이벤트를 이달 31일까지 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 이벤트는 5월 내 신규 개통 고객이 가족 결합을 하면 최대 5만원의 꿀머니와 추가 데이터를 제공한다. 미성년 자녀가 개통할 경우 부모에게 혜택을 지급해 가족 구성원 모두가 가입 혜택을 누릴 수 있다.
'우리 WON 더블쿠폰 5G 125GB+' 요금제 신규 고객의 경우 ▲네이버페이(Npay) 포인트 3만원 ▲6개월간 21만7800원 꿀머니 지원 ▲친구 추천 시 최대 10만원(1인당 2만원) ▲멤버십 6만원 등 총 57만원 상당의 혜택을 누릴 수 있다.
자체 이벤트 외에도 LG유플러스 인터넷·IPTV 결합 혜택을 추가로 마련했다. 신규 가입 고객은 별도 신청을 통해 LG유플러스 유·무선 통신과 결합시 LG유플러스 자체 요금 할인 혜택도 받을 수 있다.
peterbreak22@newspim.com