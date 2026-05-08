KAMA "중국 전기차 생태계 확산…국내 미래차 지원 시급"

AI 핵심 요약beta
- 한국모빌리티학회는 8일 미래차 포럼을 열었다.
- 중국 전기차·자율주행 생태계 확산으로 국내 대응이 시급하다.
- 부품 기술개발과 생산촉진세제 지원이 필요하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 글로벌 자동차 산업의 무게중심이 중국 전기차·자율주행 생태계로 빠르게 이동하면서 국내 자동차 산업의 대응 전략이 시급하다는 지적이 나왔다.
한국모빌리티학회는 한국자동차모빌리티산업협회와 8일 자동차회관에서 '미래차 산업발전 전략 포럼'을 열고 중국 중심의 미래차 공급망 확산과 국내 산업 지원 방안을 논의했다.
정구민 한국모빌리티학회장은 2026 베이징모터쇼에서 중국의 자율주행·전기차·스마트카 생태계가 핵심 이슈로 부상했다고 진단했다. 글로벌 완성차 기업들이 가격 경쟁력 확보를 위해 중국 부품사 및 자율주행 기업과 협력을 확대하고 있다는 설명이다.
참석자들은 중국산 저가 전기차 확산과 주요국의 자국 생산 지원 정책이 맞물리며 국내 전기차 생산기반 약화 우려가 커지고 있다고 지적했다. 특히 일본과 EU 등은 생산 촉진 정책을 강화하고 있는 만큼 국내생산촉진세제 도입 등 실질적 지원이 필요하다는 의견이 제기됐다.
정대진 한국자동차모빌리티산업협회장은 "중국 기업은 협력 대상이자 위협 요인으로 부상하고 있다"며 "부품기업의 기술개발과 설비투자, 인력양성 지원이 필요하다"고 말했다.
chanw@newspim.com