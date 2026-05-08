솔루엠, 차량용 전자종이 시장 진출…기아 PV5에 공급

AI 핵심 요약beta
- 솔루엠이 8일 오토앤에 차량용 스마트 인포패널을 공급한다.
- 기아 PV5 모델에 우선 적용하며 모빌리티 사업을 확대한다.
- 저전력 전자종이 기반으로 카들 앱과 연동해 정보 표시한다.
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BLE 기반 무선 업데이트 지원
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 솔루엠이 차량용 전자종이(EPD) 디스플레이 시장에 진출하며 모빌리티 디바이스 사업 확대에 나선다.
솔루엠은 모빌리티 라이프 전문기업 오토앤에 차량용 '스마트 인포패널(Smart Info-Panel)'을 공급한다고 8일 밝혔다. 해당 제품은 기아의 차세대 목적기반모빌리티(PBV) 모델인 PV5에 우선 적용된다.
스마트 인포패널은 솔루엠의 아웃도어 전자선반라벨(ESL) 제품인 '뉴튼(Newton) Pro Extreme 4.2' 플랫폼 기반으로 개발된 차량 전용 전자종이 디스플레이다. 4.2인치 전자종이 화면을 적용해 직사광선이 강한 차량 외부 환경에서도 종이에 가까운 시인성을 제공하며, 저전력 특성을 활용해 상시 정보 표시가 가능하다.
제품은 저전력 블루투스(BLE) 통신 기반으로 오토앤의 차량 통합 제어 애플리케이션 '카들(Cardle)'과 연동된다. 사용자는 전용 앱을 통해 이미지와 정보를 무선으로 변경할 수 있다.
카들 앱은 현대자동차그룹 차량 소프트웨어 플랫폼 '플레오스 앱 마켓(Pleos App Market)'에 등록돼 있다. 이에 따라 향후 현대·기아·제네시스 브랜드 차량 가운데 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)'가 적용되는 모델로 활용 범위가 확대될 전망이다.
솔루엠 관계자는 "모빌리티 환경에 맞춰 전자종이 플랫폼을 재해석한 첫 사례"라며 "차량 소프트웨어 생태계와 연계해 활용 영역을 넓혀가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com