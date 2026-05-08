이재준 수원시장 "특례시 특별법 통과…실질 변화 이어지게 하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이재준 수원특례시장이 8일 특례시 지원 특별법 통과를 환영했다.
- 법은 기존 사무에 19개 추가해 총 26개로 행정·재정 지원 근거를 명시했다.
- 시장은 국민 체감 변화와 후속 제도 보완을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = '특례시 지원에 관한 특별법' 통과 다음날 이재준 수원특례시장은 "특례시 지원에 관한 특별법이 국민이 체감하는 실질적인 변화로 이어지도록 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
이재준 시장은 8일 국회 소통관에서 백혜련(수원시을)·김승원(수원시갑)·염태영(수원시무) 의원과 함께 '특례시 지원에 관한 특별법 국회 통과 환영 기자회견'을 열고 "앞으로 중요한 것은 국민이 체감하는 변화"라며 "시행령·시행규칙·정부 지침과 후속 제도 보완 과정에서 특례시가 대도시 행정수요에 제대로 대응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
'특례시 지원에 관한 특별법'은 지난 7일 오후 국회 본회의에서 의결됐다.
특별법은 기존 특례 사무를 포함해 새로운 특례 사무 19개를 더한 총 26개 조항으로 이뤄져 있다.
특례시에 대한 행정·재정적 지원 근거가 명시됐다.
특례시가 국가 법체계 안에서 제도적으로 정비될 수 있는 공식적인 기반이 마련됐다.
이재준 시장은 "실질적인 행정특례가 현장에서 작동하도록 권한 배분과 절차를 정비하고, 역할과 책임에 걸맞은 재정 특례가 제도의 취지에 맞게 구현되도록 보완하겠다"며 "특례시의 법적 지위가 국가 법체계 안에서 더 명확해지도록, 지속해서 필요한 보완 논의를 하겠다"고 전했다.
김승원 의원은 "특례시 논의의 핵심은 형식이 아니라 국민이 체감할 수 있는 행정의 변화"라며 "특례시의 빠르고 정확한 민원 처리, 더 안전한 도시관리, 더 촘촘한 복지, 더 나은 교통과 생활 인프라 같은 변화는 특례시만이 아닌, 전국 지방정부 행정 혁신의 기준이 될 것"이라고 전망했다.
백혜련 의원은 "특례시 지원에 관한 특별법은 '상생의 기반'이 돼야 한다"며 "대한민국 전체가 지속가능한 성장을 하는 길을 열어가겠다"고 말했다.
염태영 의원은 "특례시는 정부의 '지방 주도 성장' 정책에 적극적으로 동참하겠다"며 "특례시의 책임을 다하고, 인구감소지역과 상생 모델을 꾸준히 확장해 나가겠다"고 전했다.
이재준 시장은 "특별법 제정에 관심을 두고 응원해 주신 시민 여러분, 법안을 심의해 주신 국회, 제도 설계와 검토에 협력해 주신 정부와 관계 기관, 특별법 제정의 필요성을 알려주신 여러분께 감사드린다"며 "특례시는 상생, 균형 발전, 실질적 제도화라는 방향으로 특례시 제도가 한 단계 더 성숙하도록 노력하겠다"고 말했다.
법안은 공포 후 1년이 지나면 시행된다.
수원특례시는 법 시행 전까지 제도가 실질적으로 작동하도록 준비한다는 계획이다.
ssamdory75@newspim.com