순창군, 맞춤형 일자리 정책 성과 가시화…고용률 목표 초과 달성

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 8일 지역 맞춤형 일자리 정책 성과를 발표했다.
- 지난해 취업자 1만6400명과 고용률 73.6%로 목표 초과 달성했다.
- 관광·농업·복지 분야 정책으로 지역경제 활성화와 고용 안정을 이뤘다.
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취업자 1만6400명 기록…정주형 일자리 정책 확대
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 순창군이 지역 특성을 반영한 맞춤형 일자리 정책을 통해 취업자 수와 고용률 목표를 초과 달성하며 고용 안정과 지역경제 활성화 성과를 이어가고 있다.
8일 '2025년 순창군 일자리대책 추진실적'에 따르면 지난해 취업자 수는 1만6400명으로 집계돼 목표치인 1만6100명을 넘어섰다. 고용률도 73.6%를 기록해 목표 대비 103% 수준의 성과를 달성했다.
순창군은 민선8기 종합계획과 연계해 지역경제 활성화와 농업 경쟁력 강화, 복지 확대, 정주인구 증대 등 4대 분야 중심의 일자리 정책을 추진해 왔다.
관광·문화 분야에서는 순창발효테마파크와 강천힐링스파 운영, 스포츠마케팅 확대 등을 통해 지역 일자리 창출과 관광 활성화에 힘을 쏟고 있다. 강천힐링스파는 누적 방문객 55만명을 기록하며 지역 관광 거점 역할을 하고 있다.
농업 분야에서는 농산물종합가공센터와 농촌형 인력중개센터 운영, 농기계 작업단 지원 등을 통해 농업 인력난 해소와 경쟁력 강화에 나서고 있다. 또 외국인 계절근로자 운영과 현장 중심 실습교육 확대를 통해 안정적인 영농 기반 구축에도 집중하고 있다.
복지 분야에서는 노인일자리와 사회활동 지원사업을 통해 3380개의 일자리를 제공했으며, 여성 취업지원과 공공근로사업, 지역공동체 일자리사업 등 취약계층 대상 맞춤형 고용 지원도 함께 추진됐다.
이와 함께 청년층을 위한 창업 지원과 직업교육훈련, 청년근로 종자통장 지원사업 등을 병행하며 청년 정착 기반 마련에도 힘을 기울이고 있다.
군은 순창군 일자리지원센터와 여성취업센터, 도농인력중개센터 등 유관기관 협력체계를 강화해 구인·구직 상담과 취업 연계 지원을 확대하고 있으며, 지역산업 맞춤형 일자리 창출사업과 사회적경제기업 지원사업도 지속 추진할 계획이다.
순창군 관계자는 "순창형 일자리 정책은 단순한 고용 확대를 넘어 지역경제 활성화와 공동체 회복까지 연결되는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지역 여건과 주민 수요를 반영한 지속가능한 일자리 정책을 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com