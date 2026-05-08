부안군, 격포해수욕장 특정 지구단위계획 수립…관광개발 체계화

AI 핵심 요약beta
- 부안군이 8일 격포해수욕장 일원 특정 지구단위계획을 수립했다.
- 난개발 방지와 체계적 관광개발 기준을 마련했다.
- 상권 활성화와 지역경제 효과를 기대한다.
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난개발 방지 기반 지역경제·투자 활성화 기대감 확대
[부안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 부안군이 격포해수욕장 일원의 난개발을 막고 체계적인 관광개발 기반을 마련하기 위해 특정 지구단위계획을 수립했다.
부안군은 변산면 격포리 격포해수욕장 일원을 대상으로 '격포2지구 특정 지구단위계획'을 수립했다고 8일 밝혔다.
이번 계획은 관광수요 증가와 개발 압력 확대에 대응해 무분별한 개별 개발을 방지하고, 지역 특성을 반영한 체계적 개발 기준을 마련하기 위해 추진됐다.
대상지는 격포해수욕장 구 집단시설지구 일원으로, 군은 토지이용계획을 정비하고 기반시설과 건축물 가이드라인을 마련해 효율적인 공간 활용과 쾌적한 경관 조성에 중점을 뒀다.
특히 상업시설 중심의 토지이용계획을 통해 관광·상업 기능을 집적화하고, 건축물의 용도와 배치, 높이, 경관계획 등을 종합 검토해 지역 특성에 맞는 개발 방향을 제시했다.
군은 이번 계획으로 관광객 체류시간 증가와 상권 활성화는 물론 신규 투자와 일자리 창출 등 지역경제 활성화 효과도 기대하고 있다.
또 유네스코 세계지질공원 조성사업과 격포 대규모 관광개발사업, 궁항 마리나항만 조성사업 등 주변 관광사업과 연계해 관광 시너지 효과를 높이고 서해안권 관광거점 기능 강화에도 도움이 될 것으로 전망했다.
정화영 부안군수 권한대행은 "이번 특정 지구단위계획 수립으로 관광지 특성에 맞는 체계적인 개발 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 지역 여건을 반영한 계획적 개발을 통해 관광 경쟁력과 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com