'수원시 공공기관 상반기 통합채용' 27명 선발 진행

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 8개 공공기관에서 총 27명을 선발하는 2026년 상반기 공공기관 직원 통합채용을 8일 공고했다.
- 응시원서는 22일 오전 10시부터 28일 오후 5시까지 통합채용 홈페이지에서 기관별로 제출해야 한다.
- 필기시험은 14일 오전 10시 시행되며 6월 24일 필기 합격자 발표 후 인성검사와 면접을 거쳐 7월 중 최종 합격자를 발표한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 8개 공공기관에서 '2026년 상반기 수원시 공공기관 직원 통합채용' 총 27명을 선발한다고 8일 밝혔다.
채용 인원은 수원도시공사 10명, 수원시정연구원 1명, 수원도시재단 4명, 수원문화재단 6명, 수원컨벤션센터 1명, 수원시청소년청년재단 2명, 수원FC 2명, 수원시체육회 1명이다.
응시원서는 5월 22일 오전 10시부터 28일 오후 5시까지 수원시 공공기관 통합채용 홈페이지에서 기관별로 제출해야 한다.
채용 직렬, 시험 과목 등은 통합채용 홈페이지에서 확인할 수 있고, 1인이 1개 기관에 1개 분야만 지원할 수 있다.
필기시험은 6월 14일 오전 10시 시행할 예정이다.
공통과목은 국가직무능력표준(NCS)이고 기관별로 전문 과목이 있다.
필기시험 합격자는 6월 24일 오후 2시 발표한다.
합격자는 6월 24일 오후 2시부터 26일 오후 5시까지 온라인 인성 검사를 해야 한다.
6~7월 기관별로 서류·면접 전형을 한 후 7월 중 합격자를 발표한다.
수원시는 2020년 상반기부터 공공기관 통합채용을 하고 있다.
ssamdory75@newspim.com