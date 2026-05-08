샘킴, 8일 '21세기 대군부인' OST '네가 나의 세상이라면' 발매

AI 핵심 요약beta
- 카카오엔터테인먼트는 8일 샘킴의 '21세기 대군부인' OST를 발매했다.
- 아이유 유튜브에서 샘킴이 라이브로 선보여 호평을 받았다.
- 팝 발라드 곡은 드라마 로맨스 감성을 더하며 시청률 1위를 지켰다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 싱어송라이터 샘킴의 '21세기 대군부인' OST가 공식 음원으로 발매된다.
카카오엔터테인먼트는 8일 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 오리지널사운드트랙(OST) Part.9 샘킴의 '네가 나의 세상이라면'을 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 발매한다고 밝혔다.
이번 OST는 아이유를 비롯한 '21세기 대군부인' 배우들의 뜨거운 호평 속에 정식 발매 전부터 높은 기대를 모아온 곡이다.
최근 공개된 아이유의 유튜브 콘텐츠 '미니 팔레트'에서 샘킴이 해당 OST를 깜짝 라이브로 선보여 화제를 모았다.
특히 아이유는 "노래도 악기도 잘하는 천재 뮤지션"이라며 샘킴을 극찬한 데 이어, OST 참여에 대한 감사 인사를 전해 눈길을 끌었다.
'네가 나의 세상이라면'은 담백한 어쿠스틱 기타 연주를 중심으로 전개되는 팝 발라드로, 절제된 편곡과 여백을 살린 사운드 위에 샘킴 특유의 부드럽고 진정성 있는 보컬이 더해져 몰입감을 높인다.
서로 다른 세계에 있던 두 사람이 만나 점차 서로의 전부가 되어가는 이야기를 담아낸 가사로, 계약 결혼으로 시작했지만 서로에 진심이 된 성희주와 이안대군의 감정 변화를 따뜻하게 비춘다.
샘킴은 특유의 그루브와 세련된 작곡, 따뜻한 음색으로 자신만의 음악 세계를 구축해온 아티스트다. 그는 '도깨비', '알고있지만,', '그 해 우리는' 등 다양한 드라마 OST에도 참여하며 섬세한 감정 표현으로 사랑을 받았다.
이번에 선보인 '21세기 대군부인' OST 역시 작품의 로맨틱 무드를 한층 풍성하게 채우며 호평을 받고 있다. 특히 혼례식 도중 갑자기 쓰러지며 위기를 맞았던 성희주와 이안대군이 부부가 된 후 처음으로 한 침대에 누워 맞게 된 첫날밤에 삽입되어, 시청자들에게 더욱 진한 감성을 전했다.
MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 가상의 설정을 바탕으로 그려내는 운명 개척 신분 타파 로맨스다.
전통과 현대의 조화 속 새롭게 재창조된 세계관과 배우들의 열연으로 시청자들의 호응을 얻으며, 국내 동시간대 시청률 1위, 디즈니+ TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 글로벌 1위를 굳건하게 지키고 있다.
alice09@newspim.com