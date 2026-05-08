한국관광공사, '2026 초광역 관광교통 혁신 선도지구' 공모

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 한국관광공사는 11일부터 초광역 관광교통 혁신 선도지구 참여 지자체를 모집한다.
- 2개 이상 광역 지자체 컨소시엄이 초광역 관광권역 대상으로 3년간 국비·지방비 각 25억 원 매칭한다.
- 교통 여건·관광 역량 평가로 1곳 선정해 관광교통 개선과 지역 연결 시너지를 도모한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 11일부터 6월 19일까지 관광교통 체계를 개선하고 외래객의 지역간 이동 편의를 제고하기 위해 '초광역 관광교통 혁신 선도지구'에 참여할 광역 지자체를 모집한다.
이번 공모는 2개 이상 광역 지자체가 연계된 '초광역 관광권역'을 대상으로 한다. 공모 참가기관은 서로 다른 광역권 내 2개 이상 지역과 지방 공공기관, 민간기업으로 구성된 컨소시엄을 구성해야 한다. 또한, 3년간 국비 지원금과 동일 규모의 지방비를 매칭해야 한다.
대상 지역은 ▲지역 교통여건 ▲지역 관광 역량 ▲사업 계획의 적정성 등을 종합 평가해 초광역 관광권역 1곳을 선정할 계획이다. 최종 선정된 지자체는 3년간 국비 지원금 25억 원과 지방비 25억 원, 총 50억 원으로 광역·지역 관광교통 개선, 편의 서비스 구축·운영을 하게 된다.
공사 관광교통팀 박우진 팀장은 "이번 사업은 광역 지자체 간 교통 거점과 지역 관광지를 유기적으로 연결하는 교통망 확충에 주력한다"라며, "지역의 매력적인 관광 콘텐츠를 교통 인프라와 결합해 지역 간 연결을 통한 시너지 창출과 지역관광 활성화를 도모할 방침이다"라고 밝혔다.
한편 지난해 선정된 충북 청주-충남 공주·부여 권역은 교통 거점과 주요 관광지를 연결하는 초광역 순환버스와 수요응답형교통(DRT)을 운행 중이다. 지난 10월 본격 운영을 시작한 충북-충남 연계 초광역 순환버스는 누적 5천 명 이상 이용하며 지역 방문객의 교통편의를 제고하고 있다.
jyyang@newspim.com