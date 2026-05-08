KCGI자산운용, '피델리티미국AI테크목표전환형' 82일 만에 목표수익률 달성

AI 핵심 요약beta
- KCGI자산운용은 8일 KCGI피델리티미국AI테크 목표전환형펀드가 목표수익률 7%를 달성했다고 밝혔다.
- 펀드는 6일 기준가격 1072.27원으로 82일 만에 목표를 달성해 채권형으로 전환됐다.
- 해외 주식 수익률 15.9%로 나스닥과 S&P500을 상회했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KCGI자산운용은 8일 지난 2월 13일 설정된 'KCGI피델리티미국AI테크 목표전환형펀드'가 목표수익률 7%를 달성했다고 밝혔다.
회사에 따르면 펀드는 6일 기준가격 1072.27원(수익률 7.23%)으로 82일 만에 목표수익률을 달성했다. 달성 이후 채권형으로 전환돼 운용된다.
해당 펀드는 글로벌 투자회사인 피델리티의 리서치 역량을 활용해 미국AI테크주식에 50% 미만, 국내채권에 50% 이상을 투자하는 중위험 중수익 전략으로 운용됐다.
기간 중 펀드의 해외 주식 수익률은 15.9%로 같은 기간 미국 나스닥지수(12.3%), S&P500지수(6.5%) 수익률을 상회했다.
한편 KCGI자산운용은 지난 4월 21일 한국과 미국의 AI주식에 투자하는 개방형 펀드 'KCGI피델리티한미AI테크[주식]' 펀드를 출시해 운용하고 있다.
이 펀드는 KCGI자산운용의 한국주식 운용노하우와 미국 경우 피델리티 리서치를 기반으로 모델포트폴리오 구성해 AI사이클의 승자 기업을 선별해 투자하는 전략으로 운용된다. 투자 등급은 2등급(높은 위험)이다.
rkgml925@newspim.com