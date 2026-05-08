'취사병 전설이 되다' 박지훈→이상이 완벽 케미…"촬영 내내 웃음뿐"

AI 핵심 요약beta
- 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이가 11일 공개되는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 유쾌한 전우애를 완성했다.
- 배우들은 촬영 현장에서 군 시절 추억을 나누며 따뜻하고 친절한 분위기 속에서 즐겁게 호흡을 맞췄다고 전했다.
- 강림소초 5인방의 찰떡 호흡이 돋보이는 이 드라마는 11일 저녁 8시 50분 티빙과 tvN에서 첫 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이가 '취사병 전설이 되다'에서 유쾌한 전우애를 완성했다.
오는 11일 공개되는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈)가 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.
극 중 함께 복작복작한 부대 생활을 그려낼 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 그리고 이상이가 직접 연기 호흡도, 케미스트리도 환하게 빛났던 촬영 현장 분위기를 전해 기대감을 높이고 있다.
전설의 취사병으로 성장할 강성재 역의 박지훈은 "선배님들과 한 프레임 안에서 호흡을 맞출 수 있어 영광"이라며 함께 호흡을 맞췄다는 사실에 대해 감사한 마음을 드러냈다. 이어 "누구와 함께 있어도 어색하지 않고 촬영이 즐거웠다"라고 매 씬 따뜻했던 현장의 분위기를 예감케 했다.
"선후배 배우 모두와 호흡이 잘 맞았다"라고 전한 행정보급관 박재영 상사 역의 윤경호는 동료 배우들과 군대 이야기를 나눴던 소소한 에피소드도 덧붙였다. 군부대를 옮겨 놓은 듯한 현장 퀄리티 덕분에 자연스레 군 시절의 기억이 떠올랐다는 것. "(배우들과) 경례법과 군가는 물론 '군대리아'(즉석식품으로 만들어 먹는 간단한 햄버거)를 비롯한 그 시절의 추억을 함께 나눴다"라고 밝혔다.
이러한 대화 주제는 강림소초장 조예린 중위 역의 한동희에게도 큰 힘이 됐다고. 한동희는 "배우들 모두 따뜻하고 친절해 서로를 배려하는 분위기 속에서 즐겁게 촬영할 수 있었다"라며 "특히 배우들의 군 생활 이야기를 들은 경험이 연기에 많은 도움이 됐다"라고 말했다.
말년 병장 윤동현으로 활약할 이홍내는 "배우들과의 케미스트리는 100점 만점에 100점"이라면서 "늘 유쾌하고 즐거운 촬영 분위기 속 배우들끼리 많이 웃고 장난치면서 즐겁게 촬영했던 기억이 머릿속에 오래 남아 있다"라며 웃음이 끊이지 않았던 현장을 전했다.
마지막으로 중대장 황석호 역으로 특별출연을 하게 된 이상이는 "촬영 내내 웃음밖에 없었다. 우리 강림소초의 케미스트리는 너무나도 완벽했다"라고 자신했다. 또한 "제안받았던 특별출연 분량보다 더 출연하게 됐는데 길어진 시간 덕분에 더 즐겁고 행복했다"라고 특별출연 그 이상의 존재감을 암시했다.
강림소초 5인방의 찰떡 호흡이 빛날 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 11일 저녁 8시 50분에 티빙과 tvN에서 첫 공개된다.
moonddo00@newspim.com