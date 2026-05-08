프레스티지바이오로직스, 상반기 매출 전년 대비 80% 상회

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 프레스티지바이오로직가 위탁개발생산(CDMO) 수주 물량의 실제 생산 전환에 따라 매출 성장세가 본격화되고 있다고 8일 밝혔다.

회사는 2024년 이후 확보한 수주 물량이 본격적으로 생산과 매출로 반영되면서 성장 국면에 진입했다. 2025년 매출은 전년 대비 약 3.7배 확대됐으며 2026년에는 상반기 기준으로 이미 지난해 연간 매출의 80% 이상을 달성하는 등 실적 개선 흐름이 이어지고 있다.

기존 수주 프로젝트들이 본격적인 생산 단계에 진입함에 따라 실적 지표 개선에도 속도가 붙는 모습이다. 프레스티지바이오로직스는 2025년 기준 누적 수주액 약 580억원을 기록했으며, 올해 초에도 글로벌 제약사와 43억원 규모의 바이오의약품 위탁제조 계약을 체결한 바 있다.

프레스티지바이오로직스 로고. [사진=프레스티지바이오로직스]

프레스티지바이오로직스는 충북 오송에 총 15만 4000리터 규모의 생산 인프라를 보유하고 있다. 초기 개발부터 상업화 물량 생산까지 가능한 CDMO 체계를 바탕으로, 최근 글로벌 공급망 재편에 따른 위탁생산 수요 확대에 맞춰 해외 고객사와의 사업 논의를 진행 중이다.

기 수주 물량이 안정적인 매출로 전환되기 시작한 만큼, 향후 생산 시설 가동률 제고와 신규 고객사 확보에 역량을 집중할 방침이다. 기존 프로젝트의 수행 경험을 토대로 신규 CDMO 계약을 확대해 실적 개선세를 이어간다는 전략이다.

프레스티지바이오로직스 관계자는 "초기 투자와 생산 인프라 구축 단계를 거쳐 수주 물량이 실제 매출로 이어지는 성장 구간에 진입했다"며 "오송 생산시설을 기반으로 안정적인 생산 역량과 글로벌 수준의 품질관리 체계를 확보하며 CDMO 사업 성장을 가속화하겠다"고 밝혔다.

이어 "글로벌 바이오의약품 공급망 재편과 CDMO 수요 확대 흐름 속에서 위탁 생산 관련 상담과 협의가 꾸준히 늘고 있다"며 "기존 수주 프로젝트를 안정적으로 수행하는 동시에 신규 고객사를 확보해 중장기 매출 기반을 강화하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com