경기도교육청, '직업계고 인공지능 역량 강화 사업' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 8일 직업계고 인공지능 역량 강화 사업을 발표했다.
- 19개 학교가 선정되어 AI 기초와 융합 수업을 개편한다.
- 캡스톤 디자인으로 기업 과제 해결 포트폴리오를 제작한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 산업 현장에서의 인공지능 실무 인재 양성을 위해 '2026년 직업계고 인공지능 역량 강화 사업'을 8일 발표했다. 이번 사업의 일환으로 19개 학교가 선정되었으며 이들 학교는 산업 문제 해결을 위한 직접적인 교육을 추진할 예정이다.
도교육청은 급변하는 산업 구조에 대응하고 이론 중심 교육에서 벗어나기 위해 이번 사업을 마련했다고 밝혔다. 선정된 학교들은 인공지능(AI) 기초 과목과 전공 연계 융합 수업 등 새로운 교육 과정을 전면적으로 개편할 계획이다.
특히 인공지능(AI) 캡스톤 디자인 수업을 통해 학생들은 기업의 과제를 분석하고 해결 방안을 제시하게 된다. 이 과정에서 제작한 포트폴리오와 영상 콘텐츠는 취업 시 '가상 경력'으로 활용될 수 있다.
경기영상과학고는 산업 과제를 교실에서 해결하는 '현장 실무 연계(Lab to Class)' 모델을 도입하여 영상 인공지능(AI) 기반 프로젝트를 운영할 방침이다. 도교육청은 이번 사업을 통해 도내 직업계고 학생들의 인공지능(AI) 활용 역량을 제고하고 실무 경험이 이어지는 산학 연계 교육과정을 강화해 대한민국 직업교육의 표준이 될 수 있도록 지원할 예정이다.
beignn@newspim.com