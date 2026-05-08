中国餐饮品牌走红韩国年轻消费群体

纽斯频通讯社首尔5月8日电 随着中国城市旅游内容在韩国年轻群体中走红，中国餐饮连锁品牌在韩国市场的影响力持续上升。以中式火锅、麻辣烫为代表的业态保持较快增长，多家中国奶茶品牌也加快在韩布局。

【插图=AI生成】

数据显示，中国火锅品牌海底捞韩国公司去年销售额达1177亿韩元，较2020年的140亿韩元增长约8.4倍。同期营业利润为202亿韩元，同比增长83.6%。目前该品牌已在韩国运营11家门店，覆盖首尔及大邱、釜山、济州等地。

与此同时，其他中式餐饮品牌也在扩张。回转火锅品牌"龙哥自助小火锅"自2024年12月进入韩国后，已在首尔及首都地区、大邱和釜山开设9家门店。麻辣烫品牌"汤火功夫"在韩门店数量已超过560家，去年销售额为255亿韩元，同比增长14.9%。

在饮品领域，中国奶茶品牌加快进入韩国市场。蜜雪冰城目前在首尔及首都地区运营16家门店；茶百道进入韩国后门店数量已超过20家；喜茶在首尔主要商圈开设5家门店。中国高端奶茶品牌"霸王茶姬"近日在首尔江南、龙山、新村同步开设3家门店，在亚洲地区拥有约7000家门店，并于2023年在美国纳斯达克上市。

业内认为，中国餐饮品牌凭借产品多样化和年轻化消费体验，正在提升在韩国市场的竞争力，并对当地餐饮消费结构产生一定影响。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社